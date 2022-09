Asse 1 por Calabria Fse Fesr 2014/2020: sospensione termine di scadenza rendicontazione avvisi pubblici

CATANZARO, 19 MAR - Preso atto delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, dei provvedimenti normativi emanati con urgenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e tenuto conto dell'evolversi della stessa emergenza, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale che impongono variazioni repentine, fortissime limitazioni, nonché sospensioni immediate e sine die, delle attività delle imprese e degli Organismi di Ricerca con conseguente forzata riorganizzazione delle attività, il settore Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica della Regione Calabria – Dipartimento Presidenza - comunica, nelle more di assunzione di apposito provvedimento amministrativo, la sospensione dei termini di realizzazione e scadenza, relativamente alle attività progettuali in corso e alla presentazione dei relativi atti di rendicontazione, con riferimento agli Avvisi in essere a valere sui fondi POR FSE FESR 2014/2020.

La presente informativa di sospensione si applica in maniera generalizzata a tutte le attività oggetto di blocco a causa delle circostanze sovraordinate aventi carattere di imponderabilità che hanno comportato l’adozione dei provvedimenti normativi d’urgenza da parte del Governo centrale.

Una volta terminato tale periodo di blocco e ristabilendosi le normali condizioni di operatività, sarà possibile quantificarne l’effettiva durata e stabilire, caso per caso, l’entità della sospensione per i progetti in itinere, adottando i relativi provvedimenti di presa d’atto.

I beneficiari, comunque, sono invitati a riprogrammare, ove possibile e praticabile, le attività di progetto, attuando ogni strumento alternativo e modalità equivalente utile a limitare i ritardi (smart working e modalità da remoto).