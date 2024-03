Assoluzione in appello per l'Ex deputato Armando Veneto

CATANZARO, 1° MAR - L'ex deputato e membro del Parlamento europeo per l'Udeur, Armando Veneto, 88 anni, è stato assolto oggi dalla Corte d'appello di Catanzaro. I giudici hanno pronunciato la sentenza "per non avere commesso il fatto", ribaltando la precedente condanna di sei anni di reclusione inflitta il 25 febbraio 2022, dopo un processo con rito abbreviato.

Veneto, che in passato ha ricoperto anche la carica di presidente dell'Unione delle Camere penali italiane, era stato accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione in atti giudiziari aggravata dalle modalità mafiose. Le accuse risalivano al 2009 e coinvolgevano il giudice Giancarlo Giusti del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, arrestato nel 2012 e poi suicidatosi nel 2015 mentre si trovava ai domiciliari.

Secondo l'accusa, Veneto avrebbe influenzato Giusti, annullando un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre presunti membri della cosca di 'ndrangheta Bellocco e di Rocco Gaetano Gallo. In cambio, il giudice avrebbe ricevuto 120 mila euro di compenso. In secondo grado, la Corte ha ricalibrato le pene per gli altri imputati: Domenico Bellocco è stato condannato a 5 anni e 4 mesi, Giuseppe Consiglio a 4 anni e 8 mesi, Vincenzo Albanese a un anno e 8 mesi, e Rosario Marcellino è stato assolto con la motivazione che "il fatto non costituisce reato".