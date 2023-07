Auto. Podio di classe a Fasano per il pilota catanzarese Gianluca Rodino

Auto. Podio di classe per Gianluca Rodino a Fasano

Fine settimana appena concluso per il pilota Catanzarese Gianluca Rodino che sabato 13 e domenica 14 è stato al via della 64^ Coppa Selva di Fasano, gara valida come terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna 2023. Il pilota proveniente dai Tre Colli ha conquistato un secondo posto finale nella classifica aggregata, ma che peccato considerando il testacoda di gara 1 che gli è valsa la vittoria finale.

Già dal sabato il Calabrese Rodino sulla Peugeot 106 di classe RS Plus 1400 era partito con l'intenzione di trovare il miglior setup in vista della gara del giorno dopo considerando anche l'insidioso percorso Fasanese, ma alla fine ha potuto disputare una sola prova rispetto alle due in programma.

Poi nella giornata di domenica quando si è passati in "modalità" gara, i presupposti per far bene c'erano tutti ma un testacoda poco dopo il via di gara 1 ha compromesso una probabile vittoria. Mentre in gara 2 è arrivata una vittoria di sostanza. Quindi il bottino Fasanese per Rodino è stato un secondo posto in gara 1 e una vittoria in gara 2, con un distacco di appena tre secondi dalla vetta di classe nella classifica aggregata.

Un vero peccato considerando il già citato testacoda in gara 1, il miglior riscontro cronometrico tra le 1400 e con una sola prova al sabato realizzata. Punti importanti comunque per il pilota appartenente alla Scuderia New Generation Racing, che torna a casa con la certezza di aver inquadrato comunque la situazione nonostante un fine settimana in agrodolce.

Gianluca Rodino nel post gara: "Peccato davvero per non aver vinto anche gara 1, ma queste sono le gare dove a volte capitano queste situazioni, ovviamente meglio se non capitano ma accetto questo, prendo i punti acquisiti a Fasano e vado avanti. Sono comunque contento della reazione nella seconda salita di gara, sapevo che si poteva far bene e abbiamo almeno rimediato, rispetto alla salita precedente."

Il pilota Catanzarese supportato da partner come Studio Rubino, lg Engineering e Climamarket ha chiuso quindi anche questa weekend, che dopo la vittoria di Sarnano e il podio di Fasano, lo proiettano con fiducia verso le prossime gare.