Badante arrestata per maltrattamenti ad anziana 87enne: scoperta grazie a un'amica preoccupata

Indagini dei Carabinieri di Altopascio portano all'arresto della badante marocchina dopo segnalazioni di lesioni e dimagrimento dell'anziana signora

ALTOPASCIO, 31 OTT. – I carabinieri di Altopascio (Lucca) e della compagnia di Lucca, hanno arrestato in flagranza una 46enne per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

I militari dell'Arma, coordinati dalla procura della Repubblica di Lucca, da un mese stavano indagando su presunti episodi di maltrattamenti che la 46enne, marocchina, in qualità di badante, poteva avere commesso a danno di una signora 87enne, non autosufficiente, che aveva il compito di accudire.

Un'indagine scaturita dal sospetto di un'amica dell'anziana che si era rivolta ai carabinieri perche' la trovava dimagrita e aveva notato dei lividi sul corpo, spiegano gli investigatori in una nota.

Per questo è arrivata l'autorizzazione all'installazione di telecamere all'interno dell'abitazione, e in pochi giorni gli inquirenti hanno ottenuto un quadro completo di cosa stesse accadendo all'anziana signora, che quotidianamente, senza possibilità di reagire, era costretta a subire schiaffi, strattoni, spintoni e che non era messa neanche nelle condizioni di consumare regolarmente i pasti.

Le vessazioni sono terminate solo grazie all'intervento dei carabinieri, che alle ore 12:30 di ieri, dopo l'ennesima angheria, hanno fatto irruzione nella casa, arrestando la badante e affidando l'87enne alle cure dei figli e dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. La 46enne si trova adesso nel carcere di Pisa