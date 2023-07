Beer Catanzaro: Il Festival delle Birre Artigianali in Piazza Prefettura

Da domani fino a domenica "Beer Catanzaro" in piazza prefettura. Il prossimo weekend Piazza Prefettura sarà la location del Beer Catanzaro, il festival delle birre artigianali. Domani venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno, dalle ore 18 fino a notte, nel cuore del centro storico sarà possibile scoprire e degustare i prodotti di cinque birrifici locali per un evento, ideato da Stefano Mellea, come momento di promozione delle realtà a chilometro zero, patrocinato dall’Assessorato alle Attività economiche del Comune di Catanzaro, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia.

Diciannove gli stand previsti dove, oltre alle birre, verranno preparate anche le pietanze tipiche catanzaresi per tutti i gusti. In programma, inoltre, momenti di animazione per bambini e la musica dal vivo con i Brothers Dance (disco 70/80) e i Kiss The Cats (Rockabilly Band & 50’s Style), rispettivamente venerdì e sabato sera. “Un’iniziativa – ha commentato l’assessore alle attività economiche, Antonio Borelli - che contribuirà ad accendere il centro storico, offrendo una vetrina importante per i produttori del territorio ed un’occasione di collaborazione con gli esercenti della città”.