Befana del poliziotto: Polimeni e Lobello, “Politeama già Sold Out. Chiude Sarà Tre Volte Natale

Befana del poliziotto / Polimeni e Lobello: “Politeama già Sold Out per manifestazione che chiude Sarà Tre Volte Natale

CATANZARO, 2 GEN - “È praticamente già tutto pronto per la 24° edizione della Befana del Poliziotto, la manifestazione organizzata dalla segreteria provinciale della Federazione sindacale di Polizia (Fsp) con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo”.

Lo hanno annunciato il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, e l’assessore agli Spettacoli, Alessandra Lobello, sottolineando come “i mille posti a sedere del teatro Politeama sia già esauriti da giorni: per la chiusura di “Sarà tre volte Natale”, la rassegna di spettacoli e culturale messa in campo dal Comune per le Festività natalizie” non poteva esserci epilogo più bello e suggestivo”.

Polimeni e Lobello hanno evidenziato, inoltre, l’impegno del Fsp per la perfetta riuscita dell’iniziativa: dal segretario nazionale Giuseppe Brugnano ai tanti iscritti del territorio catanzarese, il sindacato si è rimboccato le maniche per garantire alla nostra città un altro momento di svago, divertimento, partecipazione e solidarietà assolutamente non banale.

La Befana del Poliziotto occuperà infatti tutta la giornata dell’Epifania. La mattina di lunedì 6 gennaio i poliziotti si recheranno in visita nei reparti di Pediatria, Chirurgia pediatrica e Oncologia pediatrica del Pugliese-Ciaccio. “Regalare doni a ragazzi e bambini che, purtroppo, sono costretti a restare nelle corsie dell’ospedale del capoluogo è un messaggio dalla forte valenza sociale”, hanno detto Polimeni e Lobello. La sinergia fra la Befana del Poliziotto e l’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio, in particolare grazie alla sensibilità del medico Giuseppe Raiola, è attiva da anni.

Nel pomeriggio, invece, a partire dalle ore 16:30, l’evento al teatro Politeama con oltre quattro ore di varietà. Condurranno lo spettacolo, come sempre, i cabarettisti Rino e Giulio. E ci saranno tantissimi ospiti: dal presidente nazionale di Fsp, Franco Maccari, a diversi esponenti della Magistratura e delle Forze dell’Ordine fino ai rappresentanti delle istituzioni della città e della Provincia. E uno special guest, Pippo Franco, che non ha bisogno di presentazioni.

L’edizione 2020 della Befana del Poliziotto è dedicata a Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, i due poliziotti assassinati a Trieste, ai primi di ottobre, mentre svolgevano il proprio servizio.