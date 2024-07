Treno della Magna Graecia a Catanzaro, Iemma: "Iniziativa che unisce i territori e fa conoscere le bellezze dei nostri territori"

CATANZARO - Anche il capoluogo ha accolto la Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie, un evento che ha visto come protagonista il treno storico "Il treno della Magna Graecia". Partito da Reggio Calabria, il convoglio ha attraversato incantevoli paesaggi fino a raggiungere la stazione di Catanzaro, dove i passeggeri – accolti dalla vicesindaca Giusy Iemma e dal presidente del Consiglio Comunale Gianmichele Bosco- hanno potuto godere di una piacevole sosta nel quartiere marinaro.

L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l'Alleanza della Mobilità Dolce AMODO, la Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali FIFTM, Ferrovie in Calabria APS e la Fondazione FS Italiane, testimoniando l'impegno congiunto nell'offrire un'esperienza di viaggio unica, che combina il fascino del viaggio su rotaie con la scoperta di luoghi di grande interesse storico e culturale.

La vice sindaca Iemma ieri ha commentato l'iniziativa: "Ritengo che questo progetto sia un’ottima opportunità per unire i territori, dalle aree interne a quelle costiere passando per le città, e promuovere modalità di esperienza originali per far conoscere le nostre bellezze. L’amministrazione Fiorita, attraverso questa partnership, intende quindi consolidare non solo l’idea di una Catanzaro sempre più attrattiva e aggregante per i comuni vicini, ma anche la programmazione legata al nuovo PSC, alle politiche del mare, a Bandiera Blu, investendo sulla sostenibilità, sulla rigenerazione urbana e sui programmi educativi rivolti al mondo della scuola".