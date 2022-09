Bianco resta senza Sindaco! Il Consiglio di Stato annulla tutto e si dovrà rivotare

BIANCO (RC), 09 AGO - E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno, si tratta della sentenza n. 5809 in data 09/08/2021, emessa dalla II^ Sezione del Consiglio di Stato (Presidente De Francesco; Sabbato, Frtigida e Altavista Consiglieri; Estensore Ciuffetti) che ha accolto le tesi difensive avanzate dall’Avv. Oreste Morcavallo che ha espletato le sue funzioni nell’interesse dei tre consiglieri di minoranza ricorrenti (Serra Criaco e Cavaleri). Di fatto, con questa sentenza, vengono annullate le elezioni amministrative che si erano svolte nel settembre 2020 che avevano registrato la nuova vittoria anche se per pochissimi voti di scarto, appena 9, del Sindaco uscente, Aldo Canturi e della sua lista “Libertà e Partecipazione” che aveva raggiunto il 50,18% delle preferenze con 1242 voti; l’altra lista “Voltiamo pagina”, con Giuseppe Serra candidato a Sindaco, si era invece fermato al 49,82% e 1233 voti totali.

Ma la vittoria di Canturi non era andata giù all’altra lista che aveva proposto subito ricorso al Tar impugnando la proclamazione degli eletti del Comune di Bianco. Nel merito, il Tar della Calabria-Sz. di Reggio Calabria, aveva rigettato il ricorso confermando l’esito delle urne. Anche contro questa sentenza, i Consiglieri di minoranza non si sono dati per vinti ed hanno proposto appello. Ora, con la sentenza di cui sopra, il Consiglio di Stato si è espresso accogliendo in pieno la tesi difensiva di Morcavallo ritenendola fondata in ogni sua parte (quella decisiva interessava l’aspetto soprattutto sanitario di alcuni elettori che avevano espresso il loro voto nonostante le difficoltà oggettive a deambulare). Per effetto di questa sentenza le elezioni comunali del Comune di Bianco vengono annullate con la conseguente decadenza del Sindaco, Aldo Canturi e dei consiglieri eletti. Pertanto, si renderà necessaria la ripetizione della tornata elettorale anche se la macchina amministrativa non può fermarsi, ma proseguirà l’ordinario espletamento tramite la nomina di un Commissario Prefettizio che farà da traghettatore fino alle nuove elezioni.

Ampio risalto è stato dato sui social, in particolare il Vice Sindaco e Consigliere Metropolitano, Pasquale Ceratti (FI), ha pubblicato un post sul proprio profilo facebok esprimendo tutto il proprio rammarico e la propria delusione per la sentenza odierna, una sentenza che arriva a pochi giorni da ferragosto e nel bel mezzo degli eventi dell’estate bianchese. Questo il suo commento: “Cari amici, oggi il Consiglio di Stato ha sentenziato l'annullamento delle elezioni amministrative di Bianco del settembre 2020 con motivazioni che non condivido, ma che, ovviamente, rispetto.

Non ci sara' un nuovo Sindaco, ma nuove elezioni.

Prendo atto della decisione, arrivata a ridosso di Ferragosto, consapevole di quanto questo possa nuocere alla nostra comunita'.

Opportunamente saranno annullati tutti gli eventi estivi in programma, e, da oggi, l'amministrazione uscente si dedichera' esclusivamente alla ordinaria amministrazione in attesa dell'insediamento del Commissario Prefettizio.

Inizia, cosi', un periodo amministrativo delicato per la nostra comunita' che necessita del contributo e del senso di responsabilita' di tutte le forze sociali.

Ringrazio tutti coloro i quali hanno creduto in me, tutta la cittadinanza per la collaborazione data e per la pazienza dimostrata nei momenti difficili.

Come promesso, ho impiegato tutte le mie energie per rendere Bianco migliore e rimango al servizio della nostra comunita' come medico e come amico con affetto e sincera gratitudine per ognuno di voi.

Un saluto e un abbraccio affettuoso a tutti i compagni di viaggio, Sindaco, Consiglieri di maggioranza, Giunta, Presidente del Consiglio comunale e a tutti i dipendenti comunali.

Doveroso il ringraziamento alle Forze dell'Ordine, sempre presenti.

Un cordiale saluto anche ai Consiglieri di minoranza con l'augurio che i loro auspici e i loro desideri per Bianco possano trovare nuove e piu' convicenti proposte sulle loro strade.

#BIANCONELCUORE”

Poche parole ma cariche di significato quelle espresse dall’Avv. Morcavallo a seguito della sentenza emessa : “Ripristinata la legalità a Bianco. Sono particolarmente soddisfatto dell’esito del giudizio – ha commentato l’avvocato Morcavallo – non solo per il ripristino della legalità a Bianco, ma per i principi innovativi espressi dal Consiglio di Stato, che mutando radicalmente orientamento, ha accolto finalmente la mia tesi, da sempre sostenuta, della piena censurabilità delle attestazioni del Presidente del Presidente di Sezione, in ordine al voto assistito”