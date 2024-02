Bloccano strade con nastro nel torinese: nove minorenni denunciati e padre arrestato per spaccio

Una bravata rischia di diventare una grave situazione a Settimo Torinese, mentre il padre di uno dei ragazzi viene arrestato per possesso di droga.

TORINO, 05 FEB. - Nove minorenni, di un'età compresa tra i quindici e i sedici anni, sono stati denunciati dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio e blocco stradale. In manette è finito anche il papà di uno di loro, per spaccio.

Si tratta dei giovanissimi che la sera del 27 gennaio scorso, a Settimo Torinese, alle porte di Torino, avevano teso un nastro di plastica in via Leini, all'uscita di un sottopassaggio, bloccando la circolazione stradale. La bravata, che poteva avere anche conseguenze gravi, ma che per fortuna non aveva provocato incidenti, era stata filmata da un residente.

Gli investigatori dell'Arma hanno accertato che i ragazzi, sempre la stessa sera, avevano anche messo dei bancali di legno in via Milano e in via Schiapparelli avevano bloccato la strada con cinque cassonetti di plastica per la raccolta differenziata.

I carabinieri hanno identificato i 9 grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del Comune. Nell'ambito dell'indagine, i militari dell'Arma, su delega della procura dei minori di Torino, hanno eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni degli indagati. Nel corso di questi controlli è stato arrestato il padre di uno dei ragazzi, un 49enne, trovato in possesso di 33 dosi di cocaina per un totale di 50,9 grammi, 32 grammi di sostanza da taglio tipo mannite e 2 bilancini elettronici intrisi di droga. All'uomo è stato contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio, su disposizione del pm di turno della Procura di Ivrea, è stato messo agli arresti domiciliari.