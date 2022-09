Bovalino (RC)-Aggiornamento meteo: scoperta la provenienza del veliero spiaggiatosi vicino al Lungomare. (VIDEO)

BOVALINO (RC), 26 OTT - Aggiornamento su situazione meteo a Bovalino (Rc).ore 14:00.

Dalle notizie assunte sembrerebbe che il veliero presente da stamani sulla spiaggia di Bovalino (Lungomare San Francesco di Paola, lato Sant’Elena) sia quello che lo scorso 21 ottobre 2021 ha trasportato, e poi scaricato, presso il porto di Roccella Jonica circa 87 migranti di varia etnia. L’imbarcazione era stata lasciata in balia delle onde a causa delle cattive condizioni meteo, condizioni che non hanno consentito agli uomini della capitaneria di porto di Roccella Jonica di effettuarne il recupero. Favorito dal forte vento proveniente da nord-est, hanno detto dalla locale delegazioni di spiaggia di Bovalino, il natante è arrivato in prossimità della nostra costa per poi spiaggiarsi nelle immediate vicinanze del lungomare San Francesco di Paola. Il Sindaco, Vincenzo Maesano, raggiunto telefonicamente, ha detto: “Accertata la provenienza dell’imbarcazione spetta ora alla locale Delegazione di spiaggia e all’Agenzia Doganale competente per territorio provvedere allo smaltimento del relitto. Approfitto anche per comunicare che nel corso della mattinata un albero, a causa del forte vento di stanotte, ha ceduto e si è riversato all’interno del vallone Malachia. I mezzi e gli uomini del Comune sono già all’opera per recuperare l’albero e liberare il vallone”https://www.infooggi.it/articolo/bovalino-situazione-meteo-imperversa-il-maltempo-avvistato-sulla-spiaggia-veliero-alla-deriva/129912?fbclid=IwAR3OU9MQajf452e5wr2p8hm6CAfejTpiSgHbmkmYXQTM26AxtEG0SgUQruw





Pasquale Rosaci...notizia in continuo aggiornamento.