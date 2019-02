Mafia: de Raho, oggi fa clic su tastiera non preme grilletto

ROMA, 8 FEBBRAIO - Oggi la mafia "e' 3.0: non spara piu', ma utilizza l'informatica per spostare milioni e milioni di euro". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, nel corso di una tavola rotonda del convegno per i 110 anni dell'Anm. "Oggi per la mafia e' piu' comodo fare clic sulla tastiera che premere un grilletto: un clic sulla tastiera - ha osservato il capo della Dna - sposta denaro e consente di aggregare ricchezza ad altra ricchezza", cosi' "si arricchisce sempre di piu' e inquina la nostra economia". Se non si crea una "barriera" a tutto cio', il rischio, secondo de Raho, "e' che gli imprenditori sani saranno costretti ad andare fuori: la Banca d'Italia dice da tempo che la zavorra della nostra economia e' la mafia - ha concluso il magistrato - eppure ancora, al di la' di sequestri e confische, altro non si fa".