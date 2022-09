Calabria Agguato nel Cosentino, ferito un trentaduenne

Agguato nel Cosentino, ferito un trentaduenne. E' accaduto a Cassano allo Ionio. Indagano i carabinieri

CASSANO ALLO IONIO, 03 GIU - Un uomo di trentadue anni è rimasto ferito in un agguato a colpi di pistola nella serata di ieri a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Le sue condizioni, da quanto si è appreso, non sono gravi.

Il trentaduenne, che sarebbe stato raggiunto ad un gamba e al piede, subito dopo il ferimento è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Castrovillari. Sull'accaduto indagano i carabinieri della tenenza di Cassano in collaborazione con i colleghi della compagnia di Corigliano Calabro.

Dai primi riscontri investigativi sarebbe emerso che a sparare sia stata una persona a bordo di un'autovettura che, immediatamente, ha fatto perdere le proprie tracce.