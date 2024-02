Calabria. Arrestato bidello per violenza sessuale su bambina di 6 anni a scuola

Provvedimento del tribunale di palmi: bidello ai domiciliari

CINQUEFRONDI collaboratore scolastico è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di sei anni.

Il provvedimento di arresto domiciliare è stato emesso dal tribunale di Palmi su richiesta della procura. Secondo quanto denunciato dai carabinieri di Cinquefrondi, l'aggressione è avvenuta all'interno della scuola.

La piccola era stata mandata in una stanza per una fotocopia dalla maestra, dove l'uomo avrebbe approfittato della situazione per costringere la bambina a subire atti sessuali.

Nonostante il terribile evento, la bambina non aveva confidato nulla agli insegnanti o ai compagni, ma si era aperta con sua madre, raccontandole in dettaglio quanto le fosse stato fatto.

Grazie all'attivazione tempestiva del "codice rosso" e al coordinamento della procura di Palmi, i carabinieri hanno rapidamente condotto le indagini, acquisendo la testimonianza della bambina in presenza di una psicologa nominata dai pm. (Anasa)