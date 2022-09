Il mondo del calcio perde la sua stella, è morto Maradona

NAPOLI 25 NOV - E' morto Diego Armando Maradona, uno dei più forti calciatori di tutti i tempi. A darne notizia è il sito del quotidiano argentino Clarin, poi è giunta la conferma della Federazione argentina. L'ex fuoriclasse del Napoli e della nazionale Albiceleste, campione del mondo nel 1986 in Messico, 60 anni lo scorso ottobre, era stato dimesso lo scorso 11 novembre dalla Clinica Olivos di Buenos Aires dove era stato operato alla testa per rimuovere un ematoma subdurale.



La causa della morte sarebbe "un arresto cardiorespiratorio": Diego si trovava in un'abitazione di Tigre (provincia di Buenos Aires), dove stava effettuando la convalescenza dopo l'intervento alla testa. Da tutto il mondo dello spoert, e non solo, immediati i commenti e le reazioni, a cominciare dalla squadra con la quale vinse in Italia due scudetti

Federcalcio Argentina: sempre nei nostri cuori, eterno "La Federcalcio argentina, attraverso il suo presidente Claudio Tapia, esprime il suo più profondo dolore per la morte del nostro mito, Diego Armando Maradona. Sarai sempre nei nostri cuori". E' il tweet con cui la Afa commenta la notizia della morte di Diego Armando Maradona. Nell'immagine del 'Pibe' che bacia la Coppa del Mondo, la scritta 'Eterno'.

Bianchi: non riesco a parlare "Sono talmente sconvolto che non riesco a parlare. Mi scusi, ma proprio non riesco a parlare". Così all'Adnkronos Ottavio Bianchi allenatore del Napoli del primo scudetto, nella stagione 1986-87, sulla morte di Diego Armando Maradona. Capello: è stata la storia del calcio Diego Armando Maradona è stato "un giocatore straordinario, unico, un talento immenso. Quando si parla della storia del calcio si parla di Pelé in un periodo, di Maradona in un altro e di Messi adesso. Ricordiamolo tra quelli più grandi di sempre".



Così Fabio Capello commenta con l'Adnkronos la morte del Pibe de Oro. Conti: ciao grande Diego Negli Anni 80 voleva portarlo al Napoli, "pensa quello che potremo combinare insieme", gli disse. Oggi Bruno Conti, l'ex giocatore della Rpoma e campione del mondo con la Nazionale nel 1982, attraverso i social ricorda Diego Maradona, l'ex campione argentino: "Ciao Grande Diego RIP", le parole di Conti (Rainews)