Calcio. Casertana-Foggia, scontri tra tifosi nel campo: un ferito trasportato in ospedale. Video

Calcio. Casertana-Foggia, scontri tra tifosi nel campo: un ferito trasportato in ospedale, partita sospesa per un'ora

CASERTA, 05 DIC. - Nella partita di calcio tra Casertana e Foggia, svoltasi nello stadio "Alberto Pinto" di Caserta e terminata con il punteggio di 2-0 a favore di Casertana, si sono verificati gravi scontri tra i tifosi delle due squadre durante l'intervallo.

Nel corso dell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, si è assistito a lanci di oggetti e fumogeni da parte delle due tifoserie. Inoltre, i tifosi foggiani sembrano aver lanciato alcune bombe carta contro i tifosi avversari, scatenando l'ira dei sostenitori della Casertana.

Come conseguenza di questi scontri, alcuni tifosi della Casertana hanno divelto un cancello, invadendo la pista di atletica. Qui si è verificato uno scontro con i tifosi del Foggia, alcuni dei quali sembravano essere armati di bastoni in legno. Durante questa rissa, un tifoso della Casertana è stato ferito e successivamente trasportato in ospedale.

Le forze dell'ordine sono intervenute con un grande dispiegamento di forze per riportare la calma tra le due tifoserie. La partita di calcio è stata sospesa e ripresa solo un'ora dopo, alle 22.30. Si tratta di un episodio molto preoccupante che evidenzia la necessità di misure di sicurezza più rigorose negli eventi sportivi per evitare incidenti del genere.