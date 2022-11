Calcio. Catanzaro-Gelbison, Iemmello: “Onore a chi c’era oggi”

Catanzaro-Gelbison Iemmello Onore-a-chi-cera-oggi

CATANZARO, 21 NOV. - Il Catanzaro ha vinto e si gode la vetta della classifica nel girone C di Serie C. Ad alzare la polemica però è bomber Iemmello, che critica chi non è andato allo stadio oggi.

Questo il post: “Onore a chi c’era oggi, troppo facile venire quando ci sono partite di cartello, poi negli anni vi lamentate se a Catanzaro il calcio è sempre rimasto indietro, oppure c’erano società che vi prendevano per il culo facendovi credere di stravincere campionati e invece l’anno dopo fallivano. Dovrebbero essere tutti come quelli che anche con la pioggia come oggi erano a sostenerci. Sono convinto che tornerete ad aprile quando tutto è più facil. Forza Aquile!”





