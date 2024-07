Calcio serie B. Countdown per Pisa-Catanzaro: Mister Aquilani accende gli animi (Video)

Il Pisa si prepara alla grande sfida: condizioni dei giocatori, tattiche e la psicologia di una squadra che mira alla vittoria.

PISA 24 APR. - Alla vigilia dell'incontro del campionato, il Pisa si prepara a una sfida di fuoco contro il Catanzaro. Mister Alberto Aquilani, in conferenza stampa, ha aperto le danze rispondendo alle domande dei giornalisti. Si parte con il bollettino medico: Torregrossa e Hermanson sono sulla via del recupero, mentre Verre deve attendere ancora un po' prima di tornare in campo.

La situazione tattica non è da meno, con il Pisa che dovrà affrontare un Catanzaro brillante in fase di transizione e letale in contropiede. Aquilani non nasconde il rispetto per l'avversario, una squadra che vanta una chiara identità e una costante crescita nei risultati. Il tecnico nerazzurro, tuttavia, mantiene fermo il timone sulla filosofia di gioco del Pisa, focalizzando l'attenzione sui miglioramenti da apportare sulla base delle analisi post-gara.

Tra i giocatori, occhi puntati su Piccinini e Mlakar, le cui apparizioni sono state meno frequenti. Il mister chiarisce: è una questione di scelte tattiche e forma, non manca la fiducia in questi calciatori seri e professionali.

Il finale di stagione è alle porte, e le strategie diventano cruciali. Aquilani insiste sull'importanza di riconoscere i momenti delle partite, di non abbassare l'intensità e di mantenere la mentalità vincente. È un invito alla squadra a esprimersi senza timore, con lo sguardo sempre puntato alla vittoria.

Sul fronte delle formazioni, Aquilani gioca a carte coperte, mantenendo il mistero se schierare la squadra con tre o quattro in difesa. Conferma che la scelta dipenderà anche dall'analisi dell'avversario e dalle risposte che avrà dall'allenamento.

In chiusura, si parla di Tramoni e delle possibili rotazioni in vista delle tre partite ravvicinate. Il talento è fuori discussione, ma la condizione fisica dopo un lungo stop potrebbe suggerire impieghi mirati.

Alberto Aquilani e il Pisa sono pronti. Il match contro il Catanzaro sarà più di una semplice partita: sarà un banco di prova, un momento decisivo per capire se il Pisa ha realmente la stoffa per poter dire la sua nei play-off. L'attesa è al culmine: il campo deciderà.





Di seguito il video integrale con mister Aquilani alla vigilia di Pisa Vs Catanzaro