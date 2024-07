Calcio. Vivarini: Catanzaro sfida il Pisa tra numerosi infortuni (Video)

L'Infermeria non ferma l'ambizione: Vivarini prepara la squadra per un impegno cruciale

CATANZARO - Alla vigilia dell'attesissima sfida tra il Catanzaro e il Pisa, il tecnico dei calabresi, Vincenzo Vivarini, ha condiviso le sue riflessioni in un momento critico della stagione, segnato da importanti assenze e sfide imminenti. Dopo un duro confronto con la Cremonese, la squadra si appresta ad affrontare il Pisa in una partita che promette scintille e strategie raffinate.

"È inevitabile che durante la stagione ci siano momenti difficili come questo," ha esordito Vivarini, riferendosi alle recenti complicazioni fisiche che hanno colpito alcuni giocatori chiave come Andrea e Gion. "Queste assenze ci dispiacciono, soprattutto perché stanno compromettendo giocatori che stavano dimostrando il loro valore."

Nonostante le difficoltà, il Catanzaro non si lascia scoraggiare. Altri giocatori, come Miranda e Stoppa, hanno riscontrato problemi minori, ma il mister si dice pronto a gestire anche queste eventualità grazie a una rosa ampia e versatile. "Siamo preparati a compensare queste mancanze e ad affrontare una grande squadra come il Pisa," ha aggiunto Vivarini.

Il Pisa, guidato da Aquilani, si presenta come un avversario agguerrito, con ambizioni chiare verso i play-off. La partita si annuncia quindi come un test di maturità per entrambe le squadre, con il Catanzaro determinato a migliorare la propria posizione in classifica. "Ogni partita da qui a fine anno è cruciale," ha sottolineato Vivarini, enfatizzando l'importanza di ogni singolo incontro.

Il tecnico del Catanzaro ha poi elogiato il lavoro del Pisa, notando come la squadra avversaria condivida molti principi di gioco simili ai suoi. "Apprezzo molto questa squadra e per loro questa è una partita di grande importanza," ha osservato.

Con tre partite da giocare in soli nove giorni, il calendario si fa intenso, ma Vivarini è fiducioso: "Lavoriamo molto sulla prestazione e sulla capacità di adattarsi a partite di alta intensità."

Infine, riguardo alle strategie per l'imminente sfida, Vivarini ha preferito non speculare troppo sulle mosse di Aquilani, concentrando invece l'attenzione sulle proprie preparazioni. "Ci siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare noi a Pisa," ha concluso, segnando un tono di determinazione e prontezza per il confronto diretto che attende la sua squadra.

Di seguito il video integrale del tecnico Vincenzo Vivarini alla vigilia di Pisa-Catanzaro