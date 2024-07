Lunedì all'UMG convegno AIAC con mister Vivarini e i prof. Del Fosco e Raione

CATANZARO - Il prossimo lunedì 29 aprile, a partire dalle ore 14:45, nell’Auditorium dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro (Campus “Venuta” – località Germaneto), si terrà uno degli appuntamenti formativi di “All around soccer”, iniziativa portata avanti dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC). Il titolo dell’evento, organizzato in collaborazione con l’UMG e aperto esclusivamente ai soci AIAC e agli studenti dell’Ateneo, è “Organizzazione e metodologie per l’allenamento del calcio” e vedrà, tra gli altri, la partecipazione di mister Vincenzo Vivarini, del preparatore atletico dell’US Catanzaro, Antonio Del Fosco, e del preparatore atletico della Primavera giallorossa Antonio Raione.

I giornalisti che vogliono partecipare all’incontro dovranno accreditarsi entro sabato 27 aprile all’indirizzo [email protected]

Si specifica che non sarà possibile porre domande ai tesserati o intervenire nel corso del dibattito e che l’accredito consente soltanto di assistere alle relazioni previste dal programma che trovate in allegato.