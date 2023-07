Calcio. Champions: Manchester City-Real Madrid 4-0, i Carlo Ancelotti in finale contro l'Inter

Champions: Manchester City-Real Madrid 4-0, i Citizens con Carlo Ancelotti in finale contro l'Inter A Istanbul il prossimo 10 giugno la sfida che vale la Champions League tra la squadra di Guardiola e i nerazzurri

Sarà Manchester City-Inter la finale di Champions League del 10 giugno a Istanbul.

La formazione di Pep Guardiola elimina il Real Madrid di Carlo Ancelotti vincendo la semifinale di ritorno 4-0 (doppietta di Bernardo Silva, autorete di Militao e Alvarez) dopo il pareggio dell'andata con una prestazione imponente, di assoluto dominio.

Il City gioca la partita perfetta e conquista così l'accesso alla sua seconda finale Champions dopo quella persa due anni fa contro il Chelsea e Guardiola festeggia la vittoria n.100 in Champions League. Nonostante l'eliminazione, quella di Manchester è comunque una serata speciale per Carlo Ancelotti che diventa - con 191 panchine (107 vittorie, 43 pareggi e 40 sconfitte) - il primatista assoluto in Champions, davanti ad una leggenda come Sir Alex Ferguson. All'Etihad Stadium si riparte dall'1-1 dell'andata. Guardiola schiera la stessa identica formazione mandata in campo al Bernabeu. Akanji da centrale di sinistra con Stones insieme a Rodri a centrocampo, Haaland terminale offensivo con Bernardo Silva e Grealish sulle corsie mentre Carlo Ancelotti cambia soltanto un uomo rispetto alla squadra dell'andata. Gioca Militao al posto di Rudiger.

In attacco Benzema con Vinicius e Rodrygo. Il copione della partita è chiaro fin da subito: il City fa la partita, il Real difende e riparte. La squadra di Guardiola parte fortissimo e dopo due miracoli di Courtois (13' e 20') su Haaland passa in vantaggio al minuto 23: grande palla di De Bruyne che trova l'infilata in area per Bernardo Silva, il portoghese controlla e tira forte sul primo palo, questa volta neanche Courtois può fare nulla. Il match è un monologo dei Citizens con il Real annichilito della veemenza dell'azione degli uomini di Guardiola.

Bisogna aspettare il 35' per vedere la prima vera occasione del Real: conclusione dalla lunga distanza di Kroos, Ederson sfiora e la palla colpisce la traversa. Il City non si fa impressionare e un paio di minuti dopo, al 37', raddoppia ancora con Bernardo Silva che di testa batte Courtois. Il doppio vantaggio non cambia l'economia del gioco. Il Real fa fatica, troppa fatica, mentre il City non conosce soste ed è stabilmente nell'area avversaria. La ripresa si apre senza cambi e con il Real alla ricerca del gol che potrebbe riaprire i giochi: al 7' una punizione dai 25 metri da parte di Alaba, impegna Ederson. La spinta del Real non è però costante ed il City riprende le redini del gioco.

Al 22' è ancora Kroos a rendersi pericoloso ma la difesa del City è reattiva. Rispondono i Citizens con Halland (29') ma ancora una volta Courtois salva. Al 31' arriva il gol del 3-0 che chiude definitivamente i giochi: cross dalla trequarti di De Bruyne sul primo palo, sfiora il pallone di testa Akanji e Militao nel tentativo di liberare, col ginocchio spedisce la sfera alle spalle di Courtois. Il Real con l'orgoglio tenta il tutto per tutto, ma è la serata perfetta del City che trova il quarto gol con Alvarez allo scadere e vola in finale.

90+1' GOL! MANCHESTER CITY - Real Madrid 4-0! Rete di Julián Álvarez. Mahrez trova Foden, palla dentro per l'argentino che, solo davanti a Courtois, non sbaglia! Poker City!

76' GOL! MANCHESTER CITY - Real Madrid 3-0! Autorete di Éder Militão. Punizione di De Bruyne, nella mischia in area l'ultimo tocco é del difensore, che insacca nella sua porta.

73' TRAVERSA DI HAALAND! Tacco splendido di Gundogan, conclusone del norvegese che Courtois riesce a mettere sulla traversa!

60' CHE RISCHIO PER IL REAL! Passaggio di De Bruyne, Carvajal non spazza lasciando il pallone a Gundogan: il regista non riesce ad approfittarne da pochi passi.

Primo tempo dominato dal Manchester City, la squadra di Guardiola va negli spogliatoi in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Bernardo Silva, ma con 13 tiri tentati e il 72% di possesso palla.

FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MANCHESTER CITY - REAL MADRID! 2-0 all'intervallo, doppietta di Bernardo Silva.

45+1' AKANJI! Conclusione anche per il difensore, Militao salva i suoi deviando in angolo!

45' COSA SBAGLIA GREALISH! Pallone morbido di De Bruyne, l'esterno controlla male a due passi dalla porta!

37' GOL! MANCHESTER CITY - Real Madrid 2-0! Rete di Bernardo Silva. Grealish pesca il taglio di Gundogan, respinto il suo tiro, ma Courtois non puó nulla sul tap in di testa del portoghese!

23' GOL! MANCHESTER CITY - Real Madrid 1-0! Rete di Bernardo Silva. Verticale geniale di De Bruyne per il portoghese che, da solo davanti a Courtois, calcia di potenza sul primo palo dove il portiere non può arrivare.

22' ANCORA COURTOIS A DIRE DI NO A HAALAND! Colpo di testa del norvegese, incredibile parata dell'ex Atlético che mette in angolo.

13' MIRACOLO DI COURTOIS SU HAALAND! Cross di Grealish, colpo di testa da due passi dell'ex Dortmund, respinge il belga!

12' STONES! Dopo un lungo possesso palla, conclusione del difensore che manda di poco a lato.

8' RODRI! Sul proseguo dell'azione, destro ad incrociare dello spagnolo che termina di poco a lato!

8' HAALAND! Lancio di de Bruyne, il norvegese salta anche Courtois ma non ha piú lo spazio per il tiro.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson - Walker, Dias, Akanji - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish - Haaland. A disposizione: Ortega, Carson, Laporte, Gomez, Lewis, Phillips, Palmer, Alvarez, Mahrez, Foden.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga - Valverde, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius. A disposizione: Lunin, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vazquez, Rudiger, Mendy, Hazard, Tchouameni, Ceballos, Asensio, Diaz. (Ansa)