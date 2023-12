Calcio. Dimitrios Sounas: Il cuore del Catanzaro parla dei successi e delle sfide della stagione in Serie BKT. Video

Una Conversazione Franca con il Centrocampista Greco. Nella recente conferenza stampa del Catanzaro, il centrocampista greco Dimitrios Sounas ha condiviso le sue riflessioni sulle prestazioni della squadra, le sfide della Serie B e il segreto del successo del Catanzaro.

La miglior partita dell'anno

La conferenza è iniziata con una domanda sulle impressionanti prestazioni di Sounas nella recente partita contro il Palermo. Sounas ha condiviso che secondo lui è stata la sua miglior partita dell'anno e ha sottolineato l'importanza della prestazione di squadra.

"È stata sicuramente la mia miglior partita quest'anno," ha dichiarato Sounas. "Sono contento soprattutto per la prestazione della squadra. Abbiamo dimostrato di avere un grande valore contro una squadra fortissima con giocatori di alta qualità."

Adattamento al nuovo ruolo

Sounas è stato anche interrogato sulla sua transizione da esterno destro a esterno destro falso in questa stagione. Ha spiegato come stia cercando di adattarsi al nuovo ruolo seguendo le indicazioni del mister e dando sempre il massimo in allenamento.

"Sicuramente sto cercando di fare quello che mi chiede il mister in allenamento," ha affermato Sounas. "Mi trovo bene contro le squadre di Serie B e cerco di essere concentrato su ciò che mi dice il mister."

La Serie B e il segreto del Catanzaro

Riguardo alla Serie B, Sounas ha sottolineato l'alto livello competitivo e la necessità di mantenere alta la concentrazione in questa categoria. Ha anche discusso del cambiamento di mentalità della squadra rispetto all'anno scorso, riconoscendo la presenza di squadre di alto livello in questa stagione.

"Sicuramente il livello della Serie B è altissimo," ha detto Sounas. "Abbiamo cambiato la nostra mentalità perché sappiamo che quest'anno ci sono molte squadre di livello alto. Il nostro segreto è il gruppo e il duro lavoro che facciamo."

Le partite indimenticabili

Sounas ha condiviso il suo punto di vista personale sulle partite più emozionanti della stagione, sottolineando la vittoria contro il Cosenza come una delle più significative, specialmente perché è un derby speciale per i tifosi del Catanzaro.

"Sicuramente è stata la partita contro il Cosenza," ha detto Sounas. "Abbiamo regalato la vittoria ai nostri tifosi, ed è stata la cosa più importante."

La sfida contro il Pisa

Infine, Sounas ha commentato la prossima partita contro il Pisa, una squadra con ambizioni importanti che si trova un po' indietro in classifica. Ha riconosciuto la difficoltà della sfida ma ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione.

"Sarà una partita difficile," ha detto Sounas. "Il Pisa è un'ottima squadra con giocatori di alto livello. Stiamo preparando la partita e cercheremo di mantenere alta la concentrazione per fare un'ottima partita."

In conclusione, Dimitrios Sounas ha offerto uno sguardo approfondito sulla stagione del Catanzaro in Serie B, sottolineando l'importanza del gruppo, del duro lavoro e della concentrazione in questa competizione altamente competitiva. Gli appassionati del Catanzaro attendono con trepidazione le prossime sfide della









Diseguito il Video integrale conferenza stampa Dimitrios Sounas