Calcio. Serie BKT. Südtirol Vs Catanzaro: Info Biglietti. Ecco i prezzi dei tagliandi, punti prevendita esterni, on-line e settore ospiti, i dettagli

BOLZANO. - Il FC Südtirol giocherà la sua quarta partita casalinga nel campionato di Serie B. La squadra biancorossa affronterà il Catanzaro allo Stadio Druso di Bolzano, sabato 7 ottobre, con inizio alle 14.00.

Riguardo all'acquisto dei biglietti, la società FC Südtirol ha fornito le seguenti informazioni:

La prevendita è suddivisa in quattro fasi:



1. Da mercoledì 27 settembre alle ore 10.00 a lunedì 2 ottobre alle ore 10.00: prevendita riservata a fidelizzati registrati presso il portale ticketing dell’FCS (TICKET.FC-SUEDTIROL.COM).



2. Da lunedì 2 ottobre alle ore 10.00: prevendita online (TICKET.FC- SUEDTIROL.COM) e presso i punti vendita locali. *



3. Da martedì 3 ottobre alle ore 10.00 a venerdì 6 ottobre alle ore 19.00 : prevendita online per il settore ospiti (DIYTICKET.IT).