US Catanzaro 1929 cancella la giornata Giallorossa: un Gesto di riconoscimento ai Fedeli Tifosi

CATANZARO - L'atmosfera vibrante e passionale del calcio è alimentata dalla stretta connessione tra squadra e tifosi. In un gesto che risuona di gratitudine e riconoscimento, l'U.S. Catanzaro 1929 ha annunciato che la tanto attesa "Giornata Giallorossa" non si terrà come precedentemente pianificato. La decisione, giunta direttamente dalla proprietà del club, è stata accolta con comprensione e apprezzamento da parte dei fedeli abbonati, che hanno dimostrato un sostegno incondizionato durante tutta la stagione calcistica.

Il presidente Floriano Noto, voce autorevole della società, ha spiegato il ragionamento dietro questa scelta senza precedenti. "Questo non è un annuncio per deludere i nostri tifosi, ma piuttosto un tributo al loro straordinario impegno e dedizione nei confronti della squadra," ha dichiarato con fervore. La decisione di annullare la Giornata Giallorossa è stata presa in considerazione del fatto che l'U.S. Catanzaro 1929 ha disputato la sua prima partita casalinga lontano dallo storico stadio "Ceravolo", a causa del rifacimento del manto erboso dell'impianto non ancora concluso.

Noto ha sottolineato che questa mossa rappresenta un modo per riconoscere e ringraziare quei tifosi che fin dall'inizio della stagione hanno dimostrato il loro sostegno attraverso l'abbonamento, manifestando una fiducia incondizionata nella squadra. "È un gesto di gratitudine per il sostegno ricevuto non solo durante le partite al 'Ceravolo', ma anche in tutte le trasferte," ha affermato il presidente. "I nostri tifosi hanno viaggiato migliaia di chilometri per sostenerci in ogni angolo d'Italia, dando prova di uno spirito indomito e di una passione che va al di là dei risultati sul campo."

Infine, Noto ha assicurato che il sostegno della tifoseria non verrà meno neanche nelle ultime sfide di questa stagione calcistica. "Siamo certi che anche nelle prossime partite i nostri tifosi non faranno mancare il loro incrollabile supporto," ha concluso con fiducia.

In un mondo dove il calcio professionistico spesso è dominato da interessi finanziari e calcoli strategici, il gesto della società di Catanzaro rappresenta un raro e prezioso tributo alla vera essenza dello sport: l'amore e il sostegno della sua base di tifosi.

L’US Catanzaro 1929 comunica ai tifosi abbonati per la corrente stagione calcistica che non sarà indetta la “Giornata giallorossa” come era previsto all’atto di sottoscrizione delle tessere. La decisione è stata assunta dalla proprietà considerato che le Aquile hanno giocato la prima gara casalinga di campionato lontano dal “Ceravolo”, in quanto il rifacimento del manto erboso dell’impianto non era ancora concluso. “Si tratta di un riconoscimento che abbiamo voluto tributare ai nostri magnifici tifosi – ha commentato il presidente Floriano Noto – più in particolare a quelli che da subito hanno deciso di sostenerci, sottoscrivendo l’abbonamento e dimostrando grande fiducia nei nostri confronti.

La scelta della società rappresenta anche un ringraziamento per il sostegno ricevuto nel corso di questa stagione, non solo nelle partite al “Ceravolo” ma anche in tutte le gare in trasferta, in cui la squadra è scesa in campo spinta dal calore e dalla passione dei propri tifosi, che hanno percorso migliaia di chilometri per riempire gli spalti di tutta Italia, dando spettacolo e tifando senza sosta al di là del risultato, esaltando i ragazzi e incoraggiandoli a superare i momenti di difficoltà. Siamo certi che anche in queste ultime partite di campionato – ha concluso il presidente – non mancherà il supporto nei confronti della nostra squadra ”.