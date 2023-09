Calcio. Luciano Spalletti è il nuovo CT della Nazionale Italiana: annuncio ufficiale della FIGC

Luciano Spalletti è stato nominato c.t. della Nazionale di calcio dell’Italia. Spalletti sostituisce Roberto Mancini, che si è dimesso. L’ex allenatore del Napoli esordirà in Macedonia il 9 settembre.

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio, confermando i rumors degli ultimi giorni. Il tecnico toscano, che con il Napoli ha vinto lo scudetto 2022-2023, succede a Roberto Mancini. Spalletti sarà in carica dal 1 settembre 2023 e verrà presentato nei primi giorni del prossimo mese, in occasione del raduno dell'Italia a Coverciano. Tra già due settimane dovrà effettuare le prime convocazioni, che ora sono già attesissime. L'Italia non è partita bene nelle Qualificazioni a Euro 2024 e le partite contro Macedonia del Nord e Ucraina hanno un peso specifico notevole.

L'arrivo del nuovo commissario tecnico è stato annunciato dalla FIGC con una nota ufficiale, in cui vengono resi noti tutti i dettagli: "La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano".

"Diamo il benvenuto a Spalletti, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri" – ha aggiunto il presidente Gabriele Gravina – "Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi”. continua su: Fanpage