Calcio. Serie B 2023-2024: ecco le squadre che parteciperanno al campionato e le opzioni di visione diretta Tv e streaming

Calcio. Serie B 2023-2024: ecco le squadre che parteciperanno al campionato e le opzioni di visione Tv

ROMA 18 GIUG. - La Serie B 2023/2024 annovera venti squadre che parteciperanno al campionato. Dopo gli ultimi playoff di Serie B e Serie C, insieme alle retrocessioni dalla Serie A e le promozioni dirette dalla Serie C, il quadro delle partecipanti è completo. Le squadre si contenderanno due posti diretti per la Serie A 2023/2024 e un terzo posto tramite i playoff.

Stabilito l'inizio del prossimo campionato di Serie B. Ecco le date della stagione 2023-2024

la serie B 2023/2024 comincia a scaldarsi in vista della ripartenza. Sono passati pochi giorni dall'ultima partita della stagione, la finale di ritorno tra Bari e Cagliari vinta dai sardi, ed è già tempo di far scattare il conto alla rovescia per l'inizio del prossimo campionato.

La Lega di serie B ha già fissato la data d'inizio della prossima stagione. La prima giornata di serie B si giocherà subito dopo Ferragosto.

La partita inaugurale è stata fissata per venerdì 18 agosto, mentre il blocco delle gare della prima giornata è in programma sabato 19, con un posticipo domenica 20 agosto. Il via alla serie B quindi ci sarà una settimana dopo rispetto alla passata stagione (quando il calendario è stato stravolto dal Mondiale qatariota a dicembre).

Mancano quindi poco più di due mesi al via della nuova stagione del torneo cadetto. Nei prossimi giorni la Lega fisserà anche la data di presentazione del calendario 2023/2024. Serie B 2023/2024, le

DOVE VEDERE LA SERIE B 2023/2024

Anche nella stagione 2023/2024 sarà possibile seguire la Serie B in diretta tv e streaming tramite tre emittenti DAZN, Sky ed Helbiz Live. In tutti i casi la visione sarà disponibile sia in televisione che in streaming attraverso i vari dispositivi (tablet, pc, cellulare)





Ecco l'elenco dei club che parteciperanno al nuovo campionato di Serie B:

ASCOLI

12esima classificata nella Serie B 2022/2023

BARI

Sconfitta nella finale playoff 2022/23

CATANZARO

Vincitrice Girone A di Serie C: di nuovo in Serie B dopo 17 anni

CITTADELLA

15esima classificata nella Serie B 2022/2023

COMO

13esima classificata nella Serie B 2022/2023

COSENZA

17esima classificata nella Serie B 2022/2023, salva ai playout

CREMONESE

Retrocessa dalla Serie A 2022/2023.

FERALPISALÒ

Vincitrice Girone A di Serie C: prima volta in Serie B

LECCO

Vincitrice playoff di Serie C.

MODENA

10ima classificata nella Serie B 2022/2023

PALERMO

9na classificata nella Serie B 2022/2023

PARMA

Quarta classificata nella Serie B 2022/2023, eliminata ai playoff.

PISA

11esima classificata nella Serie B 2022/2023

REGGIANA

Vincitrice girone B di Serie C: di nuovo in B dopo due anni

REGGINA

Settima nella Serie B 2022/2023.

SAMPDORIA

Retrocessa dalla Serie A 2022/2023.

SPEZIA

Retrocessa dalla Serie A 2022/2023.

SUDTIROL

Sesta nel 2022/2023, elminata ai playoff.

TERNANA

14esima classificata nella Serie B 2022/2023

VENEZIA

Ottava nella Serie B 2022/2023.





LE RETROCESSE DALLA A

Spezia (k.o allo spareggio)

Cremonese, 19esima in classifica

Sampdoria, 20esima in classifica





LE PROMOZIONI DALLA C

Catanzaro (vincitrice girone C)

Feralpisalò (vincitrice girone A)

Reggiana (vincitrice girone B)

Lecco (vincitrice playoff)