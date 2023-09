Calcio Serie B. Catanzaro vs. Parma ai raggi X : il confronto epico - Come vederlo in TV e in Streaming

A quattro partite dall'inizio del campionato, siamo pronti per il primo scontro diretto tra la squadra Giallorossa e quella Crociata. La grande domanda rimane: chi uscirà vittorioso allo stadio Nicola Ceravolo, il Catanzaro che sta scrivendo la storia o il Parma?

Le prime quattro giornate di campionato hanno visto Catanzaro e Parma conquistare tre vittorie e un pareggio ciascuno, posizionandoli in cima alla classifica. Questa competizione si preannuncia già avvincente, nonostante sia ancora presto nella stagione.

Dove Guardare Catanzaro-Parma in diretta: Tv e streaming

Se non hai la possibilità di andare allo stadio ma vuoi seguire questo match, la soluzione ideale è guardarlo in diretta su DAZN, sia in streaming live che on-demand. Puoi semplicemente visitare la pagina dedicata su DAZN o utilizzare l'app per goderti l'azione in tempo reale.

Cosa Aspettarci da Catanzaro-Parma

Il Catanzaro è deciso a conquistare una vittoria di prestigio, mentre il Parma di Bianco cerca di portare a casa tre punti fondamentali in trasferta.

Orario di Inizio della Partita

Catanzaro-Parma si giocherà allo stadio Nicola Ceravolo il 17/09 alle ore 16:15.

Programma DAZN

Il pre-partita di Catanzaro-Parma inizierà pochi minuti prima del fischio d'inizio, fornendo aggiornamenti dallo stadio, formazioni e analisi dei temi principali della partita. Non perderti nemmeno il post-partita, che includerà interviste, analisi e highlights.

Ecco tutti i risultati storici sia in casa che in trasferta di Catanzaro contro Parma.