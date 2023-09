Calcio Serie B: ipotesi ripescaggi possono sconvolgere il campionato.

Il calcio di serie B sta affrontando continue difficoltà, tra ricorsi e penalizzazioni che stanno causando cambiamenti nel calendario del campionato: questo annuncio è certo.

Attualmente, il calcio di Serie B si trova in una fase estremamente complicata a causa delle questioni ancora irrisolte riguardanti ricorsi e penalizzazioni. Questa situazione presenta il rischio significativo di compromettere l'inizio del campionato. Alcune tra le società italiane più importanti sono sotto l'attento controllo della FIGC a causa di circostanze ancora da chiarire completamente.

In questo contesto, ci sono ancora delle situazioni irrisolte nel calcio Serie B che possono portare caos e difficoltà all'inizio dei nuovi campionati, con il rischio di modifiche ai calendari a pochi giorni dalla partenza. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) si trova attualmente ad affrontare diverse questioni complesse che devono essere risolte prima dell'inizio dei campionati, e numerose società sono in attesa delle decisioni ufficiali da parte della Federazione. Alcuni club sono pronti ad appellarsi in Tribunale per cercare di ottenere il ripescaggio.

Le situazioni non risolte riguardano sia la Serie B che la Serie C, e le rispettive leghe stanno muovendosi per ottenere decisioni chiare e giuste riguardo al futuro di queste squadre. Le decisioni prese avranno anche un impatto sul calciomercato per molte squadre coinvolte.

Un esempio di squadra coinvolta in questo scenario è la Reggina, che aspira a giocare ancora nella Serie B nella prossima stagione. Nell'ultimo campionato, la squadra di Pippo Inzaghi ha disputato i playoff per salire in Serie A, ma è stata eliminata al primo turno. Problemi societari hanno portato all'esclusione della Reggina dalla Serie B, ma la nuova proprietà ha presentato ricorso contro le decisioni della Federazione nella speranza di avere l'opportunità di partecipare al campionato di serie cadetta.

Il presidente della Reggina, Manuele Ilari, ha espresso fiducia riguardo al futuro del club calabrese. Ha sottolineato che si trovano in una situazione paradossale e sperano che venga ripristinato ciò che era stato stabilito dal campo di gioco. Secondo il presidente, la stagione calcistica precedente ha dimostrato che sia la Reggina che il Lecco dovranno disputare il prossimo campionato di Serie B, senza alcun dubbio.

In conclusione, la FIGC si trova attualmente a dover affrontare molte questioni delicate riguardo al calcio di Serie B, tra cui i ripescaggi e la definizione dei calendari. Le decisioni prese avranno un impatto significativo sul futuro delle squadre coinvolte e del campionato stesso.