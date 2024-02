Calcio Serie B: pareggio deludente tra Cosenza e Pisa - Il Mister Caserta esamina la partita (Video)

Conferenza post-partita con Mister Caserta: analisi del pareggio tra Cosenza e Pisa 1-1

Nella conferenza stampa tenuta dopo il pareggio tra Cosenza e Pisa, il Mister Caserta ha affrontato diverse domande riguardanti il match e la prestazione della sua squadra.

Durante la conferenza, il Mister ha riconosciuto il rammarico per il pareggio e ha ammesso che la squadra avrebbe dovuto gestire meglio la partita dopo aver segnato il gol del vantaggio nel secondo tempo. Ha inoltre menzionato il desiderio di ottenere tre punti, ma ha sottolineato l'importanza della continuità nei risultati.

Il cambio tattico effettuato nel centrocampo è stato discusso, con il Mister che ha spiegato che è stato motivato da necessità tattiche. Ha riconosciuto che la gestione della partita non è stata perfetta e che la squadra ha mostrato frenesia in alcune fasi del gioco.

Sull'arbitraggio, il Mister ha dichiarato che l'arbitro ha commesso degli errori, ma ha sottolineato la buona fede dell'arbitro e ha evitato polemiche sugli arbitri.

Il Mister ha anche affrontato l'aspetto mentale e caratteriale della squadra, ammettendo che la gestione del vantaggio non è stata adeguata e che la squadra doveva essere più lucida nei momenti cruciali della partita.

La posizione di Florenzi è stata discussa, con il Mister che ha difeso il ruolo del giocatore e ha sottolineato la sua versatilità nel sistema di gioco.

Infine, il Mister ha elogiato le prestazioni di Mazzocchi e Tutino, sottolineando la loro versatilità e l'impegno per la squadra. Ha concluso dicendo che la squadra deve lavorare sulla gestione delle partite per evitare errori simili in futuro.

Di seguito la conferenza stampa integrale con il mister Caserta



Cosenza vs Pisa 1-1 | Capitan Caracciolo la riprende al 96' | HIGHLIGHTS SERIE BKT 2023 - 2024