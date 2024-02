Calcio Serie BKT. Derby Infuocato: Sold Out epico: Cosenza-Catanzaro, scatena l'anima del tifo calabrese

Passione senza Confini: Biglietti Vanish in record tempo, tifosi in fervente attesa

COSENZA - Il derby calabrese tra il Cosenza e il Catanzaro ha catalizzato l'attenzione dei tifosi di calcio, con il tutto esaurito annunciato dal club rossoblù per il match di domenica allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”. Il fervore è palpabile: biglietti polverizzati in meno di 48 ore, al netto delle prelazioni per gli abbonati e della quota riservata ai sostenitori ospiti. Un'anticipazione di quello che sarà l'atmosfera: uno stadio gremito, vicino alla capienza massima di 20mila anime, pronte a vivere una delle pagine più sentite della stagione calcistica.

L'attesa cresce mentre il Cosenza e il Catanzaro si preparano per i rispettivi impegni di campionato contro Parma e Bari. Nonostante l'importanza di questi incontri, è il derby a tenere banco nei discorsi dei fan. I supporter delle Aquile non saranno da meno, con 800 biglietti a loro disposizione, garantendo così un tifo caloroso e partecipato anche nel settore ospiti.

Si preannuncia quindi un evento sportivo carico di passione, con le coreografie delle tifoserie già in fase di allestimento, segno di un coinvolgimento che va oltre il rettangolo di gioco. Domenica, quando il pallone inizierà a rotolare sull'erba dello stadio Marulla, non sarà solo una partita di calcio, ma un vero e proprio spettacolo di fede e di cultura calcistica regionale.