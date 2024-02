Calcio Serie BKT. Fine di un'epoca alla Sampdoria: Marco Lanna lascia la Presidenza i dettagli

Gesto simbolico e dimissioni inaspettate: la Sampdoria naviga verso nuovi orizzonti senza il suo Presidente

GENOVA. - L'addio di Marco Lanna alla Sampdoria si legge come una sceneggiatura di un film sportivo, dove il protagonista, una volta eroe sul campo, lascia la scena con un gesto emblematico. La sua uscita solitaria dal tunnel degli spogliatoi e il saluto ai tifosi suggeriscono un finale scritto da tempo, ma ancora carico di emotività.

Lanna ha retto il timone della Samp in un periodo di acque agitate, navigando attraverso la transizione tra vecchi e nuovi proprietari, dimostrando fedeltà e spirito di servizio verso il club che aveva rappresentato con orgoglio anche come unico genovese nella squadra dello scudetto. Il suo mandato come presidente è stato un ponte tra il passato glorioso e un futuro incerto, che ora prosegue senza di lui.

La sua assenza alla visione del docufilm sulla Sampd'oro, squadra di cui è stato parte integrante, ha evidenziato una crepa nell'unità della società, forse un segnale di una frattura già esistente all'interno della dirigenza. È indubbio che il suo operato abbia avuto un peso significativo nel mantenere viva la "sampdorianità" nel cuore dei tifosi, anche nei momenti più bui.

La leadership di Lanna, tuttavia, si è affievolita negli ultimi mesi, mentre i nuovi azionisti Manfredi e Radrizzani si facevano carico della società. La sua prossima mossa è incerta; potrebbe essere coinvolto in una futura Fondazione blucerchiata, ma è chiaro che gli ultimi sviluppi non sono stati a lieto fine.

Intanto, il club deve rispondere alle sue dimissioni, che inevitabilmente creeranno onde nel già turbolento mare sampdoriano. La ricerca di un nuovo membro nel CdA e la delusione espressa da Manfredi per i risultati sportivi attuali aggiungono ulteriore tensione in una stagione già segnata da infortuni e sfide.

In aggiunta, la Sampdoria si trova di fronte a un'altra battaglia, questa volta legale, con la richiesta di annullamento del passaggio di proprietà da parte del trustee dell'era Ferrero. Con una prima vittoria in tribunale a Genova, ora gli occhi sono puntati sulla decisione dei giudici milanesi in un contenzioso che si prospetta complesso e decisivo per il futuro del club.

Marco Lanna lascia quindi la Sampdoria in un momento di transizione e incertezza, con la sua eredità ancora da definire e un cammino per il club che continua tra speranze di rinnovamento e ombre di conflitti passati.