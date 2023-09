Calcio Serie BKT. Tra prestazioni e dettagli: l'analisi di Mister Caserta nel post-partita Cosenza-Cremonese 1-2. (Highlights-Video)

Ottimismo e dettagli: mister Caserta analizza la sconfitta del Cosenza contro la Cremonese.

COSENZA, 26 SETT. - Conferenza stampa post-partita con Mister Caserta, l'allenatore del Cosenza, dopo la partita contro la Cremonese. Ecco un riassunto dettagliato:

Inizio e Atteggiamento della Squadra: Mister Caserta esprime la sua soddisfazione per l'atteggiamento e la prestazione della squadra, nonostante la sconfitta. Sottolinea che la sua preoccupazione principale era evitare una ripetizione della prestazione contro il Palermo.

Dettagli Cruciali: L'allenatore riconosce che la partita è stata decisa da dettagli, come il palo colpito da Tutino e alcune disattenzioni difensive.

Analisi Tattica: Rispondendo alle domande sui dettagli tattici, Caserta afferma che la squadra ha iniziato bene la partita e che la Cremonese è una squadra forte che ha costretto il Cosenza a fare qualche concessione.

Cambi e Decisioni: Caserta difende le sue decisioni sui cambi, sottolineando che erano necessari per cercare di cambiare l'andamento della partita. Menziona anche l'importanza di far giocare Florenzi per migliorare le sue condizioni.

Prestazioni Recenti e Futuro: L'allenatore è ottimista sul futuro, affermando che se la squadra continua a giocare come ha fatto nelle ultime partite, i risultati seguiranno.

Identità della Squadra: Caserta è contento che la squadra abbia mantenuto l'identità mostrata nella vittoria contro il Palermo e sottolinea l'importanza di continuare su questa strada.

Concretezza in Attacco: Alla domanda sulla mancanza di concretezza in attacco, Caserta risponde che sarebbe più preoccupato se la squadra non creasse occasioni. Sottolinea che la squadra deve essere più "cattiva" nella finalizzazione.

Risultato vs Prestazione: Infine, Caserta ribadisce l'importanza di concentrarsi sulle prestazioni piuttosto che sui risultati, poiché ritiene che buone prestazioni porteranno inevitabilmente a buoni risultati nel lungo periodo.

Nel complesso, Mister Caserta sembra soddisfatto della prestazione della sua squadra, pur riconoscendo che ci sono aree in cui possono migliorare. Rimane ottimista per le future partite, sottolineando l'importanza di mantenere un alto livello di gioco.

