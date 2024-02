Calcio Serie C. Coesione e Metodologia: l'approccio innovativo del mister Baldini per Foggia-Crotone. - Video

Con un mix di psicologia e tattica, il mister del Crotone si avventura in un match determinante, armato di scienza e passione.

In vista dell'imminente sfida di calcio tra Foggia e Crotone, il mister Baldini si presenta in conferenza stampa sprigionando una fiducia incontenibile, frutto del lavoro e della dedizione dimostrata dai suoi ragazzi in allenamento. Nonostante il recente cambio alla guida tecnica, la squadra mostra autostima e un'intensa voglia di dimostrare il proprio valore sul campo, ponendo le basi per un percorso ricco di soddisfazioni.

Rispondendo alla domanda di Claudia Berlingeri per la Gazzetta del Sud, Baldini esprime l'importanza di affrontare la partita con serenità e fiducia, ricercando quella gioia intrinseca nel gioco del calcio che ogni bambino sogna di vivere. Il mister sottolinea la necessità di giocare con passione piuttosto che con l'ossessione per il risultato, un approccio che sembra permeare il suo credo calcistico, sempre al di sopra di rigidi schemi tattici.

Quando spinto a parlare delle formazioni, Baldini chiarisce la sua filosofia: il modulo non è un dogma ma un mezzo per esaltare le qualità dei suoi uomini. La sua visione del calcio è radicata nell'emozione e nella condivisione di esperienze, sia personali che collettive, affermando un approccio umano e diretto con i suoi giocatori.

Maria Rosaria De Pietro di Reti Calabria interroga il mister sulla breve preparazione avuta a disposizione e sulla capacità di trasferire il suo 'cuore' alla squadra. Baldini, con una sicurezza quasi tangibile, promette che la prestazione non mancherà e minimizza l'idea di un'emergenza all'interno della rosa, preferendo valorizzare ogni giocatore a disposizione.

La conferenza prosegue con domande tattiche, a cui Baldini risponde con la promessa di un Crotone pronto a qualsiasi scenario di gioco proposto dal Foggia. Sottolinea la focalizzazione sulle qualità della sua squadra piuttosto che sugli avversari, mantenendo un'aura positiva e un atteggiamento proattivo verso la partita.

Vincenzo Montalcini solleva la questione delle basi solide su cui fondare il percorso di Baldini e le fragilità da colmare. Il mister risponde sottolineando le risorse a disposizione e l'impegno dei suoi giocatori, evidenziando un ambiente che respira calcio e la disponibilità dei ragazzi a mettersi in gioco.

In conclusione, Baldini affronta le domande con un mix di pragmatismo e ispirazione, confermando la sua reputazione di allenatore che mette cuore, testa e anima nel suo lavoro. Mentre lunedì si avvicina, i tifosi del Crotone possono riporre fiducia in un mister che vede nel calcio non solo uno sport ma una manifestazione di vita, di valori e di crescita personale. La partita contro il Foggia sarà non solo un incontro calcistico ma anche un'espressione della filosofia di Baldini, una che trascende il semplice gioco per toccare le corde dell'umanità e della passione.

Di seguito il video integrale della confeenza stampa con mister Baldini alla vigilia di Foggi-Crotone