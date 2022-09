Calcio: Serie A, prima volta di Antonio Conte da nemico allo Stadium. Milan di Pioli riceve il Genoa, con Rebic e Ibra che scalpitano

TORINO, 06 MAR - Juventus-Inter con una settimana di ritardo. E la Lazio sarà spettatrice interessata. Il big-match dello Stadium sarà la prima di Antonio Conte, da avversario, nel 'suo' vecchio stadio e si preannuncia una sfida in salita per l'ex ct degli azzurri.



Anche perché, negli ultimi 10 anni in campionato, la Juventus si è dimostrata un vero tabù per i nerazzurri: i numeri recitano 12 vittorie bianconere, 6 pareggi e solo tre successi per l'Inter. Questo è uno dei motivi per i quali i betting analyst di Snai vedono favoriti i ragazzi di Sarri, dati a 2,25 rispetto al 3,30 degli ospiti, abbastanza in linea con la quota per il pareggio, a 3,35. Gli attacchi sono reparti top per entrambe le squadre ma l'Under a 1,75 si fa preferire all'Over, a 1,97.



Non è un caso che il risultato esatto più probabile sia l'1-1, che si può giocare a 6,25, seguito dall'1-0 in favore dei bianconeri, in lavagna a 7,75. Nelle scommesse sui marcatori, Higuain, già sette reti all'Inter, scalda il piede: la sua doppietta pagherebbe 13 volte la posta, il 'double' di Romelu Lukaku vale invece 18. Il Milan di Stefano Pioli riceve il Genoa che, con Nicola in panchina, ha cambiato passo e adesso intravede la salvezza.



I rossoneri partono comunque nettamente avanti sui rossoblù visto che il loro successo è a 1,65 su Snai contro il 5,25 di Pandev e compagni. Ibra, imbattuto nelle sfide contro il Genoa, cerca il quinto gol contro i liguri: il suo gol a sbloccare è a 4,25, seguito da Rebic, il rossonero più in forma del momento, dato a 6,00 sul tabellone del primo marcatore. Il Verona rivelazione della stagione farà visita alla Sampdoria di Ranieri a un solo punto dalla zona calda: una sfida incerta con i gialloblù di Juric, avanti a 2,70, di un'incollatura ai padroni di casa, 2,75. Nel derby emiliano tra Parma e Spal, i ragazzi di D'Aversa partono favoriti, a 2,05, contro i biancazzurri di Di Biagio, a 3,70. L'equilibrio regna sovrano anche nella sfida delle 18 tra Udinese e Fiorentina: il blitz di Chiesa e compagni alla Dacia Arena è quotato a 2,55 rispetto al successo interno dei friulani a 2,90.