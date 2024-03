Calcio Serie A. Rivincita Azzurra: Napoli piega la Juventus in un finale mozzafiato

Magia di Kvaratskhelia e Sigillo di Raspadori Ribaltano il Match - Chiesa Firma il Momentaneo Pareggio in una Sfida ad Alta Tensione



NAPOLI - Nel cuore di una partita che prometteva scintille, il Napoli ha ritrovato il cammino della vittoria battendo la Juventus per 2-1. Un match che ha tenuto i tifosi incollati fino agli ultimi minuti, quando il decisivo colpo di scena ha visto Raspadori siglare il gol vittoria. Ma andiamo con ordine.

Il primo tempo ha offerto emozioni sin dai primi minuti, con un Napoli aggressivo e una Juventus che non si è fatta intimorire. Al 10', un cross di Chiesa ha trovato la testa di Vlahovic, ma il risultato è stato un tiro fuori misura. Nonostante ciò, la Juventus ha continuato a premere e al 21' è stata la volta di Iling a tentare la sorte, con Meret che ha risposto presente. Il Napoli, nonostante un'occasione mancata da Osimhen e una conclusione alta di Di Lorenzo, ha trovato il gol al 42' con Kvaratskhelia, che ha trasformato in oro un rimpallo in area.

Il secondo tempo ha visto la Juventus cercare con determinazione il pareggio, che è arrivato all'81' grazie a un diagonale preciso di Chiesa. Tuttavia, il destino aveva in serbo un altro capitolo per questa partita. All'86', un fallo su Osimhen ha concesso un rigore al Napoli, parato da Szczesny ma trasformato in rete da Raspadori sulla ribattuta.

Con questa vittoria, il Napoli di Calzona si porta a 43 punti, ancora in lotta per un posto in zona Champions, mentre la Juventus di Allegri rimane a quota 57, appena sopra il Milan. Le sfide dirette, come questa, potrebbero rivelarsi decisive in una stagione che ha ancora molto da raccontare.