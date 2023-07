Calcio. UC Sampdoria: Accordo preliminare per l'aumento di capitale con Gestio Capital e Aser HoldingU.C

U.C. Sampdoria: Accordo preliminare per l'aumento di capitale con Gestio Capital e Aser HoldingU.C

. Sampdoria: comunicato stampa del 27 maggio 2023

Il Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria S.p.A. comunica che nella notte è stato sottoscritto un accordo preliminare per la finalizzazione di un aumento di capitale nella società da parte di Gestio Capital e Aser Holding.

La proposta presentata da Gestio Capital e Aser Holding si è dimostrata più in linea con l’interesse dei creditori sociali e il piano di risanamento predisposto dal club e, nel contempo, sono state date adeguate garanzie per il futuro della Sampdoria.

Il perfezionamento di tale operazione è condizionato al completamento delle attività prodromiche alla presentazione dell’istanza per l’Accordo di Ristrutturazione del debito, tra cui, inter alia, gli accordi con i creditori della società.

Ringraziamo Gestio Capital e Aser Holding per gli sforzi profusi negli ultimi giorni per addivenire a tale risultato, consci che ci aspettano ancora molte attività e giorni intensi per poter finalizzare l’operazione.

Cogliamo l’occasione per ringraziare inoltre Alessandro Barnaba e Merlyn Partners per l’interesse dimostrato e per l’impegno e l’attenzione che hanno dedicato alla società.

The Board of Directors of the U.C. Sampdoria S.p.A. announces that during the night a preliminary agreement was signed for the finalization of a capital increase in the company by Gestio Capital and Aser Holding.

The proposal presented by Gestio Capital and Aser Holding proved to be more in line with the interest of the company’s creditors and the recovery plan prepared by the club and, at the same time, adequate guarantees were given for the future of Sampdoria.

The completion of this transaction is conditional on the completion of the preliminary activities to the presentation of the application for the Debt Restructuring Agreement, including, inter alia, the agreements with the company’s creditors.

We thank Gestio Capital and Aser Holding for their efforts in recent days to achieve this result, aware that we still have many activities and busy days ahead of us to finalize the deal.

We also take this opportunity to thank Alessandro Barnaba and Merlyn Partners for the interest shown and for the commitment and the attention they have dedicated to the company.

