Calcio. US Catanzaro e TicketOne: un'alleanza per una biglietteria all'avanguardia

US Catanzaro. Ticketone è il nuovo ticketing partner delle Aquile

È TicketOne il nuovo partner per i servizi di biglietteria dell’US Catanzaro a partire dalla stagione 2023-2024. E’ stato infatti siglato un importante accordo pluriennale tra il club giallorosso e la società leader in Italia nei sistemi e servizi di ticketing, che gestirà in esclusiva tutti i servizi di biglietteria di base e on-line, oltre che la distribuzione degli abbonamenti.



«L’accordo con TicketOne – spiega il presidente dell’US Catanzaro Floriano Noto – è un ulteriore tassello che andiamo ad aggiungere ad un lavoro avviato ormai da qualche anno per la crescita organizzativa del club, ed è diretto ad offrire servizi sempre più puntuali ed efficienti e andare incontro alla grande passione dei nostri tifosi. La società a cui abbiamo affidato il servizio è senza dubbio tra quelle più all’avanguardia a livello nazionale sul piano tecnologico e ha una consolidata esperienza nel settore degli eventi sportivi ai massimi livelli e non solo. Il suo supporto sarà certamente un valore aggiunto nei prossimi anni».



«Siamo molto felici di questa partnership con l’US Catanzaro – commenta Amedeo Bardelli, direttore dell’Area Sport di TicketOne – soprattutto perché la società è stata da subito proattiva nell’individuare insieme a noi le soluzioni più utili ed efficaci per portare avanti la ristrutturazione del servizio di biglietteria. Tutte le nuove soluzioni ed opportunità sono state orientate verso i tifosi, per poter offrire una migliore fruibilità dei servizi».