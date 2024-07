Calcio. Ecco i convocati per Catanzaro-Sampdoria: Mister Vivarini e Andrea Pirlo svelano le loro scelte

Calcio. La convocazione per Catanzaro-Sampdoria: Le squadre si preparano per il grande scontro



Mister Vivarini e Andrea Pirlo annunciano i loro convocati mentre la designazione arbitrale viene ufficializzata per la 38ª giornata della Serie BKT 2023/24.

Il conto alla rovescia è iniziato per l'attesissima sfida tra Catanzaro e Sampdoria, e le due squadre stanno mettendo tutto in gioco per ottenere la vittoria. Mister Vivarini per i giallorossi e Andrea Pirlo per i blucerchiati hanno reso note le loro liste di convocati, pronti a scendere in campo per la 38ª giornata della Serie BKT 2023/24.

Convocati del Catanzaro

Il tecnico giallorosso ha convocato un totale di 23 giocatori per la partita. Dalla porta agli attaccanti, ecco l'elenco completo dei convocati:

Portieri:

- 12 Grimaldi

- 16 Sala

- 22 Borrelli

Difensori:

- 4 Antonini

- 14 Scognamillo

- 23 Brighenti

- 32 Krajnc

- 44 Miranda

- 72 Veroli

Centrocampisti:

- 8 Verna

- 20 Pontisso

- 21 Pompetti

- 24 Sounas

- 27 Vandeputte

- 33 Oliveri

- 92 Situm

Attaccanti:

- 9 Iemmello

- 17 Brignola

- 19 Stoppa

- 28 Biasci

- 40 Rafele

- 41 Viotti

- 99 Donnarumma

Convocati della Sampdoria

Dall'altra parte del campo, Andrea Pirlo ha scelto con cura i suoi 24 giocatori che affronteranno la sfida contro il Catanzaro:

Portieri:

Ravaglia, Stankovic, Tantalocchi.

Difensori:

Barreca, Conti, Depaoli, Ferrari, Ghilardi, Giordano, González, Leoni, Piccini, Stojanovic.

Centrocampisti:

Askildsen, Benedetti, Darboe, Kasami, Ricci, Verre, Yepes.

Attaccanti:

Álvarez, Borini, De Luca, Esposito.

Designazione arbitrale

Inoltre, è stata annunciata la designazione arbitrale per la partita che si terrà venerdì 10 maggio alle ore 20:30 presso lo stadio "Ceravolo" di Catanzaro:

- Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

- Assistenti: Mastrodonato di Molfetta e Yoshikawa di Roma 1.

- Quarto ufficiale: Arena di Torre del Greco.

- VAR: Valeri di Roma 2.

- AVAR: Muto di Torre Annunziata.

Con queste squadre di alto livello e un team arbitrale altrettanto preparato, l'attesa per questa partita è palpabile. Sarà una sfida emozionante che gli appassionati di calcio non vorranno assolutamente perdere.