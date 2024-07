Divieto di vendita biglietti per residenti liguri all'incontro Catanzaro - Sampdoria: decisione per sicurezza e ordine pubblico

CATANZARO, 09 MAG. - Un'ombra di controversia si è abbattuta sull'atteso incontro di calcio tra Catanzaro e Sampdoria, programmato per il 10 Maggio presso lo stadio "Nicola Ceravolo" della città calabrese. Il prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci, ha emesso una decisione che impedisce ai residenti della regione Liguria di acquistare i biglietti per assistere alla partita.

La vendita dei biglietti per tutti i settori dello stadio sarà limitata esclusivamente ai residenti della regione Calabria. Inoltre, per i settori non destinati agli ospiti, sarà consentito l'accesso solo ai titolari di un programma di fidelizzazione dell'US Catanzaro sottoscritto prima del 5 maggio.

Questa mossa restrittiva è stata motivata dalle preoccupazioni per la sicurezza e l'ordine pubblico. Il prefetto Ricci ha citato le valutazioni espresse dal comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive come fondamento per tale decisione.

Mentre l'entusiasmo per l'incontro sportivo è palpabile tra i tifosi, la decisione del prefetto ha suscitato dibattiti sulla sua legittimità e proporzionalità. Molti si chiedono se il divieto di vendita dei biglietti sia la risposta adeguata per affrontare le preoccupazioni per la sicurezza, mentre altri sostengono che sia una misura necessaria per evitare possibili rischi.

Nonostante le opinioni contrastanti, l'incontro di calcio rimane al centro dell'attenzione, mentre i tifosi dei due club attendono con trepidazione lo svolgimento dell'evento, in un clima che si preannuncia carico di emozioni e tensioni.