Calcio Verona Milan 1-2, una zampata di Sandro Tonali. I commenti post-partita. (Highlights)

Calcio Verona Milan 1-2, una zampata di Tonali. I commenti post-partita, I rossoneri faticano ma la risolvono nel finale grazie a Sandro: vittoria di cuore al Bentegodi

Milan: Pioli, è una vittoria che ci farà lavorare bene. Tecnico Milan, dentro questa partita c'erano tante motivazioni

"Dentro questa partita c'erano tante motivazioni: innanzitutto la terza vittoria di fila in campionato che non ci era mai riuscita, poi il voler migliorare il ruolino di marcia del 2022 e la voglia di sfruttare una settimana piena.

Giocando così tanto si fa solo recupero, ora avremo più tempo".

Così Stefano Pioli, intervistato da Dazn, commenta il successo del suo Milan a Verona.

"Comunque ci aspettano sette partite in venti giorni, tra campionato e Champions - dice ancora Pioli -. Però è stata la vittoria giusta nel momento giusto, ci farà lavorare bene".



Questo Milan non muore mai. Dopo non essersi espressi al meglio, dopo aver segnato, sprecato, subito e sofferto, i rossoneri riescono comunque a vincere con forza e cuore: 2-1 ed Hellas Verona ko nel finale grazie alla zampata di Tonali. Proprio Sandro non segnava dalla doppietta al Bentegodi dello scorso maggio, fondamentale per lo Scudetto: era destino... È stato un match davvero complicato, più del previsto nonostante un approccio impeccabile: 1-0 e il possibile 2-0 sprecato in meno di un quarto d'ora. Ma i gialloblù hanno messo voglia e grinta da vendere, sicuramente ricaricati dal cambio in panchina, pareggiando con Günter e tenendo botta fino alla fine. O quasi.

Tonali è il protagonista di serata, ma va sottolineato in particolare anche la prova di Thiaw, determinante a sventare gli assalti avversari. Per il Diavolo è il terzo successo di fila, sia in campionato che in trasferta. Un verdetto preziosissimo, il quale consente alla squadra di Pioli - al termine della decima giornata - di salire da solo al terzo posto in classifica a quota 23 punti, rimanere in scia del Napoli capolista (-3) e mantenere il vantaggio su Inter (+5) e Juventus (+7). Le fatiche di Champions League si sono fatte sentire, però il cuore dei nostri ragazzi è stato ancora decisivo. Ora nella prossima giornata, sabato 22 ottobre alle 18.00, a San Siro arriverà il Monza.

LA CRONACA

La novità è Adli, all'esordio da titolare e impiegato come trequartista; Bennacer in panchina, Krunić arretra in mediana. Giroud al 3' firma il primo tentativo, pallonetto dalla distanza - dopo il recupero di Tomori - sopra la traversa. Al 9' il Milan trova il gol: un errore di Hrustic spiana la strada per Giroud, passaggio per Leão il quale mette il turbo e poi crossa trovando la deviazione nella propria porta di Veloso. Nemmeno il tempo di ricominciare e Giroud - servito al bacio da Díaz - ha una grande occasione per il raddoppio, divorata mandando a lato il tocco morbido sottomisura. Un errore pagato molto presto e a caro prezzo, perché il Verona al 19' raggiunge il pareggio: Tameze apre per Günter, destro piazzato che batte Tătărușanu ma la differenza la fa il tocco in traiettoria di Gabbia. La gara procede veloce, le squadre concedono e godono di ampi spazi per attaccare anche se di azioni degne di nota non c'è traccia.

Due importanti modifiche alla ripresa: Origi e Rebić prendono il posto di Giroud e Díaz. Divock impatta bene, ma un'offensiva corale sprecata permette una ghiotta chance gialloblù in ripartenza: al 47' Hrustic la piazza, il pallone lambisce il palo. Al 49' è Rebić ad avere un'opportunità: smarcato da Hernández, calcia in girata costringendo Montipò al salvataggio provvidenziale. Avversario a un passo da raddoppio e sorpasso al 56', quando Piccoli lasciato libero stacca di testa e colpisce in pieno la traversa; poi tiro di Günter di poco alto. Gli ingressi di Bennacer e Pobega non impediscono a Piccoli al 64' di impegnare di nuovo Tătărușanu. Sofferenza sì, reazione anche. Il Diavolo inizia a gettarsi in avanti e crea più pericoli: al 76' Montipò dice di no alla botta di Hernández e soprattutto all'incornata di Rebić. Difficile segnare, ma Tonali ci riesce all'81': geniale la palla in profondità di Rebić, preciso il mancino in corsa di Sandro per il sorpasso. Nel finale non mancano i brividi: all'85' Piccoli non morde, all'87' e al 90' Thiaw si immola quando il gol sembrava quasi inevitabile. Ad anticipare il triplice fischio un destro di Tonali a scaldare le mani di Montipò.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-MILAN 1-2

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Magnani (25'st Cabal); Faraoni, Tameze (20'st Hongla), Veloso, Depaoli; Hrustic (9'st Piccoli), Verdi (26'st Kallon); Henry (20'st Djurić). A disp.: Berardi, Chiesa; Perilli, Praszelik, Sulemana, Terracciano. All.: Bocchetti.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić (16'st Pobega); Díaz (1'st Rebić), Adli (15'st Bennacer), Leão (38'st Thiaw); Giroud (1'st Origi). A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Dest; Bakayoko, Vranckx; Messias. All.: Pioli.

Arbitro: Massa di Imperia.

Gol: 9' aut. Veloso (M), 19' Günter (HV), 36'st Tonali (M).

Ammoniti: 39' Bocchetti (HV) dalla panchina, 21'st Magnani (HV), 23'st Hongla (HV), 30'st Faraoni (HV), 35'st Hernández (M), 45'st Rebić (M).

Hellas Verona-Milan: tutti i numeri della gara Le statistiche prodotte dal successo rossonero sugli scaligeri

Corsi e ricorsi storici per conquistare tre punti fondamentali in campionato. Il Milan sbanca il Bentegodi di Verona, batte l'Hellas 2-1 e si piazza, solitario, al terzo posto in classifica grazie al gol nel finale di Sandro Tonali. Un successo prezioso, che conferma l'ottimo andamento rossonero in trasferta e che ha prodotto le seguenti statistiche:

1- Il Milan è l'unica formazione dei cinque grandi campionati europei, escluse le squadre attualmente neopromosse, imbattuta fuori casa nel 2022.

2- È la prima volta nella sua storia che il Milan colleziona, in tre stagioni consecutive, almeno sette vittorie nelle prime 10 partite di campionato.

3- Stefano Pioli ha raggiunto oggi 150 panchine in tutte le competizioni con il Milan: è l'ottavo allenatore a tagliare questo traguardo con i rossoneri.

4- Sandro Tonali ha segnato tre dei suoi sette gol in Serie A proprio contro l'Hellas Verona al Bentegodi.

5- Ante Rebić ha giocato la sua 100ª gara in Serie A, la 48ª entrando dalla panchina. (AC Milan)





Gli Highlights di Verona-Milan 1-2. Tonali la decide al Bentegodi