Calciomercato. Brescia e Lecco: esplosione di acquisti dopo la conferma della Serie B da parte del Consiglio di Stato. I dettagli

Calciomercato Brescia e Lecco: Nuovi Acquisti e Sogni di Mercato Dopo la Conferma della Serie B da Parte del Consiglio di Stato

Dopo l'approvazione definitiva del Consiglio di Stato, si è scatenata un'attività frenetica di trattative sia per il Brescia che per il Lecco. Vediamo quali sono state le mosse delle due squadre lombarde negli ultimi giorni di calciomercato.

**Brescia - Massimo Cellino in Azione**

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, aveva già una chiara visione del futuro della sua squadra da giorni e sapeva che la Serie B era assicurata. In virtù di questa certezza, ha iniziato a potenziare la squadra ancor prima dell'annuncio ufficiale del Consiglio di Stato. I primi due acquisti sono stati quelli di Besaggio, un talentuoso centrocampista proveniente dalla Juventus Next Gen e Bjarnason, che fa il suo ritorno in squadra. Il Brescia ha anche annunciato tre nuovi arrivi: Dickman, difensore della Spal, Liotti, mediano della Reggina, e Moncini, attaccante del Benevento. Nonostante la mancata firma di Gondo, che ha scelto la Reggiana, il Brescia è ora interessato a Forte, attualmente in uscita dall'Ascoli.

**Lecco - Sogni di Mercato e Possibili Scambi**

Passando al Lecco, la squadra neopromossa ha tre sogni di mercato che stanno cercando di realizzare. Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ci svela quali sono. Il primo obiettivo è Luca Marrone, un difensore svincolato dal Monza. Inoltre, c'è un accordo di massima con Crociata, centrocampista dell'Empoli, anche se è necessario ottenere il consenso del club toscano. L'altro nome che è emerso all'ultimo minuto è Ionita, un centrocampista moldavo che ha giocato in passato per Cagliari e Benevento e che l'ultima stagione è stato al Pisa.

Inoltre, si sta valutando un maxi scambio con la Vis Pesaro: il mediano Ardizzone è pronto a trasferirsi nelle Marche, mentre la mezzala Astrologo e il terzino sinistro Zoia potrebbero fare il percorso inverso verso il Lecco.