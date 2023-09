Calcio. Calciomercato Serie B 2023-2024: movimenti di mercato e nuovi talentuosi acquisti e cessioni. Tutti i dettagli

Calciomercato Serie B 2023-2024: movimenti di mercato e nuovi talentuosi acquisti e cessioni. Tutti gli acquisti ufficiali delle Serie B 2023-2024

Il Calciomercato della Serie B è in pieno fermento, con le squadre impegnate come in una partita a scacchi, cercando di fare le giuste mosse per nascondere al concorrente le proprie trattative.

Di seguito troverai tutti gli acquisti e le cessioni aggiornate ad oggi:

Il Bari arriva lo svincolato Jeremy Menez. Duarte è della Reggiana. Colpo in attacco per l'Ascoli, preso in prestito dal Sassuolo Manzari. Alla Samp, arrivano Barreca e Girelli. Cassata allo Spezia. Doppio colpo Modena: Palumbo e Strizzolo. Palermo, arriva Desplanches, miglior portiere del Mondiale U20. Franco Vazquez firma con la Cremonese. Ecco i colpi ufficializzati dalle 20 squadre di Serie B





ASCOLI



Acquisti

Haveri (d, Torino)

Masini (c, Genoa, pres.)

Forte (a, Benevento, risc.)

Millico (a, svincolato)

Barosi (p, Juve Stabia, def.)

Manzari (a, Sassuolo, pres.)

Cessioni

Franzolini (c, Feralpisalò, def.)

Marsura (a, svincolato, f.c.)

Guarna (p, svincolato, f.c.)

Leali (p, Genoa, f.c.)





BARI



Acquisti

Menez (a, svincolato)

Faggi (c, svincolato)

Nasti (a, Milan)

Cessioni

Antenucci (a, svincolato, f.c.)

Ceter (a, svincolato, f.c.)

Molina (c, svincolato, f.c.)

Galano (a, svincolato, f.c.)

Mazzotta (d, svincolato, f.c.)

Botta (c, svincolato, f.c.)

Sarri (p, svincolato, f.c.)





CATANZARO



Acquisti

Oliveri (c, Atalanta, pres)

Brignola (a, Benevento, risc.);

Veroli (d, Cagliari, pres.);

Pompetti (c, Inter. def.)

Krastev (d, Fiorentina, pres.)

Ghion (c, Sassuolo, pres.)

Cessioni

Gatti (d, svincolato, f.c.)

Rolando (c, svincolato, f.c.)

Martinelli (d, Audace Cerignola, def.)





CITTADELLA



Acquisti

Carissoni (d, Latina, def.);

Tessiore (c, Triestina, def.);

Sottini (d, Inter, def.);

Angeli (d, Bologna, def.)

Pittarello (a, Cesena, def.)

Cessioni

Tounkara (a, Avellino, risc.)

Varela (a, svincolato, f.c.)

Donnarumma (d, svincolato, f.c.)

Del Fabro (d, svincolato, f.c.)

Perticone (d, svincolato, f.c.)





COMO



Acquisti

Cerri (a, Cagliari, risc.)

Vigorito (p, Cagliari, def.)

Mustapha (a, Mainz, def.)

Semper (p, Genoa, def.)

Cassandro (d, Lecce, def.)

Cessioni

Fabregas (c, svincolato, rit.)

Scaglia (d, svincolato, f.c.)

H'Maidat (c, svincolato, f.c.)

Gatto (a, svincolato, f.c.)

Cagnano (d, svincolato, f.c.)

Ghidotti (p, Avellino, pres.)





COSENZA



Acquisti

Micai (p, Salernitana, def.)

Cessioni

Vaisanen (d, Odense, f.c.)

CREMONESE



Acquisti

Sekulov (a, Juventus, pres.)

Vazquez (c, svincolato, def).

Cessioni

Dessers (a, Rangers, def.)

Strizzolo (a, Modena, def.)





FERALPISALÒ



Acquisti

Franzolini (c, Ascoli, def.);

Di Gennaro (d, Triestina, risc.)

Ceppitelli (d, Venezia, def.)

Da Cruz (a, Mechelen, def.)

Bergonzi (d, Atalanta, pres.)

Compagnon (c, Juventus Next Gen, pres.)

Cessioni

Legati (d, svincolato, rit.)

Salines (d, svincolato, f.c.)

Palazzi (c, svincolato, f.c.)

Volpe (p, svincolato, f.c.)

Sau (a, svincolato, f.c.)

Siligardi (a, svincolato, f.c.)

Dimarco (d, Gubbio, pres.)





LECCO



Acquisti

/

Cessioni

Maldini (d, svincolato, f.c.)

MODENA



Acquisti

Palumbo (c, Modena, def.)

Strizzolo (a, Cremonese, def.)

Zaro (d, Sudtirol, def.)

Mondele (c, svincolato, def.)

Cauz (d, Reggiana, f.c.)

Manconi (a, Albinoleffe, def.);

Cotali (d, Frosinone, def.)

Vandelli (p, Fidelis Andria, def.)

Cessioni

Narciso (p, svincolato, rit.)

Poli (c, svincolato, f.c.)

Seculin (p, svincolato, f.c.)

Tulissi (a, svincolato, f.c.)





PALERMO



Acquisti

Ceccaroni (d, Venezia, def.);

Stulac (c, Empoli, def.);

Mancuso (a, Monza, pres.);

Lucioni (d, Lecce, def.)

Vasic (c, Padova, def.)

Roberto Insigne (a, Frosinone, def.)

Desplanches (p, Vicenza, def.)

Cessioni

Lancini (d, svincolato, f.c.)

Devetak (d, NK Istra 1961, pres.)

Massolo (p, Vicenza, def.)





PARMA



Acquisti

Begic (c, Vicenza, def.)

Partipilo (a, Ternana, def.)

Colak (a, Rangers, def.)

Cessioni

Grassi (c, Empoli, def.)

Vazquez (c, svincolato, f.c.)

Santurro (p, svincolato, f.c.)





PISA



Acquisti

/

Cessioni

Lucca (a, Udinese)

Cohen (a, Maccabi Tel Aviv, risc.)

Cisco (c, Sudtirol, def.)

Di Quinzio (c, Fiorenzuola, pres.)





REGGIANA



Acquisti

Bardi (p, Bologna, def.)

Mercandalli (d, Genoa, pres.)

Pieragnolo (d, Sassuolo, pres.)

Romagna (d, Sassuolo, pres.)

Satalino (p, Sassuolo, pres.)

Kabashi (c, Como, f.c.)

Girma (c, Sona, def.)

Bianco (c, Fiorentina, pres.)

Nardi (c, Cremonese)

Portanova (c, Genoa, pres.)

Duarte (d, Craiova, def)





REGGIANA



Cessioni

Venturi (p, svincolato, f.c.);

Rossi (c, svincolato, f.c.);

Rosafio (a, svincolato, f.c.);

Cauz (d, svincolato, f.c.);

Sciaudone (c, svincolato, f.c.);

Cremonesi (d, svincolato, f.c.);

Laezza (d, svincolato, f.c.);

Voltolini (p, svincolato, f.c.);

Marconi (p, svincolato, f.c.);





SAMPDORIA



Acquisti

Barreca (d, Cagliari, def.)

Falcone (p, Lecce, risc.)

Borini (a, svincolato,f.c.)

Ricci (c, Frosinone, def.)

Girelli (c, Cremonese, f.c.)

Cessioni

Augello (d, Cagliari,def.)

Chabot (d, Colonia, risc.);

Candreva (c, Salernitana, risc.);

Caputo (a, Empoli, risc.);

Nuytinck (d, Nijmegen, def,.)

Djuricic (c, Panathinaikos, def.)

Rincon (c, svincolato, f.c.)

Quagliarella (a, svincolato, f.c,)

Jesé (a, svincolato, f.c.)

Murillo (d, svincolato, f.c.)

D'Amico (c, Avellino, def.)

Migliardi (a, Novara, def.)





SPEZIA



Acquisti

Esposito (c, Spal, risc.);

Zurkowski (c, Fiorentina, risc.);

Kouda (c, Picerno, def.);

Cugnata (d, Casertana, def.)

Cassata (c, Genoa)

Cessioni

Agudelo (c, Al Nasr FC, def.)

Marchetti (p, Hamrun, f.c.)

Mraz (a, Volos)





SUDTIROL



Acquisti

Ciervo (a, Sassuolo, pres.)

Di Tacchio (c, Ternana, pres.);

Lonardi (c. Virtus Verona, def,);

Shiba (d, svincolato, def.);

Drago (p, Renate, def.);

Pecorino (a, Juventus, pres.);

Peeters (c, Juventus, pres.);

Cisco (c, Pisa, def.);

Rauti (a, Torino, pres.);

Ghiringhelli (d, Ternana, def.)

De Col (d, Vicenza, def.)

Cessioni

Larrivey (a, Magallanes, f.c.)

Schiavone (c, svincolato, f.c.)

Vinetot (d, svincolato, f.c.)





TERNANA



Acquisti

/

Cessioni

Palumbo (c, Modena, def.)

Partipilo (a, Parma, def.)

Di Tacchio (c, Sudtirol, pres.)

Boben (d, Cluj, def.)

Capuano (d, svincolato, f.c.)

Defendi (d, svincolato, f.c.)

Krapikas (p, svincolato, f.c.)

Mazzarani (d, svincolato, f.c.)

Vitali (d, svincolato, f.c.)

Ghiringhelli (d, Sudtirol, def.)





VENEZIA



Acquisti

Idzes (d, Go Ahead Eagles, def.)

Sverko (d, Groningen, def.)

Grandi (p, svincolato)

Cessioni

Pigozzo (p, Arzignano, def.)

Ceppitelli (d, Feralpisalò, f.c.)

Maenpaa (p, svincolato, f.c.)