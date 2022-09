Campionati Europei Junior Flag: ecco il programma

Definito il programma dei Campionati Europei U15 e U17 di flag football, al via l’8 settembre alla Principina di Grosseto con sei nazioni in gara.

Ultime settimane di riposo per le nostre Squadre Nazionali e poi, dal 4 settembre, si entrerà in clima Europei, con il raduno di Cadimare (SP) a dare inizio al percorso che porterà a celebrare i titoli continentali U15 e U17 di flag football.

Dopo il ritiro dalla competizione di Serbia e Francia, la FIDAF di concerto con la Federazione Internazionale (IFAF) ha ridefinito tabelloni e programmi. L’Italia farà il suo esordio giovedì 9 settembre, con tutte le sue formazioni in gara:

U15 M – h 9.45 Italia vs Slovacchia

U15 F – h 9.45 Italia vs Slovenia

U17 M – h 9.45 Italia vs Slovacchia

U17 F – h 11.00 Italia vs Austria

U15 F – h 14.45 Austria vs Italia

U15 M – h 16.00 Rep. Ceca vs Italia

U17 M – h 16-00 Rep. Ceca vs Italia

Sede di tutti gli incontri, la Fattoria La Principina di Grosseto, splendido teatro di tante finali dei nostri campionati giovanili di flag. L’evento gode del patrocinio della Provincia e del Comune di Grosseto.

Gli azzurrini si presentano ai nastri di partenza carichi e pronti a difendere il titolo U15 vinto nel 2016 e, possibilmente, ad alzare l’asticella, puntando al podio in tutte le categorie. Il livello tecnico del flag giovanile nel nostro Paese è altissimo e il coaching staff delle nostre Squadre Nazionali ha lavorato bene e a lungo per consentire di mettere in campo il meglio di quanto l’Italia oggi possa offrire in questa disciplina.

Buon riposo a chi è ancora in vacanza, dunque: noi, con la testa e il cuore, siamo già a Grosseto!!

In fotogallery Programma completo