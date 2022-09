Campionati italiani Senior Flag: si riparte!

Nel weekend ripartono i campionati senior di flag football con i primi bowl di Prima e Seconda Divisione. In campo anche la Nazionale Italiana Femminile, in preparazione per i Campionati del Mondo del prossimo dicembre in Israele.

Come in una ideale staffetta, con l’avvicinarsi dell’atto conclusivo dei campionati tackle, ripartono quelli di flag football e il prossimo weekend vedremo tornare in campo gli atleti di Prima e Seconda Divisione, nei Bowl inaugurali di questa stagione e tante sono le novità in programma, per una disciplina in costante crescita nel nostro Paese.

Partiamo dalla Prima Divisione, che questa domenica, a Marina di Ravenna, vedrà ai nastri di partenza 6 delle 10 squadre iscritte: con i Leoni Udine impiegati nella Finale di Conference del Campionato CIF9, infatti, by-week forzata per 4 team. La formula del Campionato sarà quella tradizionale, con un girone unico e nessuna retrocessione. La Regular Season, che terminerà il 12 settembre con la Week 6, determinerà il ranking nazionale. Le prime 6 squadre classificate accederanno alle Final Six che porterannno allo scudetto, in programma il 25 e 26 settembre alla Principina di Grosseto.

Marines Lazio, Hedgehogs Boschetto, Leoni Udine, Refoli Trieste, Red Tigers Ortona, Raiders Roma, 65ers Arona, X-Men Correggio e le due neopromosse, Heroes Milano e Minotaurs Torino si daranno battaglia nel campionato più bello e combattuto d’Italia, a caccia del titolo oggi saldamente nelle mani degli Arona 65ers e con in campo tanti atleti di assoluto valore internazionale.

Le maggiori novità, però le abbiamo nel Campionato di Seconda Divisione, quest’anno letteralmente ‘esploso’, con 24 squadre al via, cinque in più rispetto al Campionato 2020. Scorrendo in nomi dei team iscritti, poi, troviamo per la prima volta quelli di franchigie blasonate del football americano italiano, come i Seamen e i Rhinos Milano, o i Frogs Legnano, segno della voglia di giocare che abbiamo in Italia, trascinati anche dalla grande crescita del flag junior, passaggio ormai imprescindibile per ogni team che si rispetti. Ad onorare il campo, inoltre, ci sarà anche quest’anno la Nazionale Italiana Senior femminile: l’HC azzurro, Mauro Mondin, infatti, ha convocato 22 atlete che disputeranno l’intero torneo nazionale nel Girone Nord in preparazione ai Campionati del Mondo in programma il prossimo dicembre in Israele.

Veniamo alla formula tutta nuova di questo Campionato, studiata di concerto con la Lega Italiana Flag Football (LIFF) e fortemente voluta dal Commissioner, Christian Campana, al fine di agevolare gli spostamenti dei team, distribuiti in modo come sempre non proprio omogeneo su tutto il territorio nazionale. Le 24 squadre iscritte sono state suddivise in 5 gironi su base territoriale (Girone Sicilia, Centro-Sud, Nord, Nord-Ovest, Nord-Est). Ciascuna squadra giocherà 8 partite di Regular Season all’interno del proprio girone, per poi scontrarsi il 18/19 settembre, sempre a Grosseto, in un Big Bowl Nazionale, dove in base al ranking ottenuto tutte le squadre verranno nuovamente suddivise in 4 gironi da 6 team ciascuna e chiamate a disputare altre 5 partite. Al termine del Bowl, le prime due squadre classificate di ciascun girone accederanno alle finali scudetto, ovvero le Final Eight in programma a Bologna il 2 e 3 ottobre.

Si comincia il prossimo weekend, rispettivamente a Caserta, Brescia, Vedano Olona (VA) e Ferrara: programma e indirizzi campi di gioco su https://www.fidaf.org/campionati/

Allegati: Squadre e composizione gironi Seconda Divisione; elenco atlete convocate Nazionale Italiana Femminile Senior

Convocazioni nazionale Flag Football senior femminile campionato italiano open seconda divisione

BRUSA Marta - Braves Bologna

BUSSOLA Mariaelena - Panthers Parma CASADEI Martina - Panthers Parma CASERTANO Sara - Muli Trieste

CETANI Giorgia - Lions Bergamo CHIANCONE Lucia - Elephants Catania CICCIÙ Alessandra - Elephants Catania CIMINELLO Martina - Lions Bergamo

DE SANTICS Beatrice - Muli Trieste DELL'ORTO Nausicaa - Seamen Milano FIMIANI Alice - Blue Storms Busto Arsizio GUGLIELMINO Yvonne - Elephants Catania GUGLIELMINO Claudia - Elephants Catania JIRJENA Renate - Seamen Milano MARCUCCI Ambra - Grifoni Perugia MEOZZI Giulia - Leoni Udine

PASTORI Monica - Panthers Parma

SGROI Maria Carolina - Panthers Parma SIVIERO Giorgia - Daemons Cernusco S/N TESSERA Marianna - Skorpions Varese VENTURA Gaia - Lions Bergamo

ZOCCA Giada - Braves Bologna

CLICCA QUI PER SCARICARE IL (GIRONE 2° DIVISIONE 2021)