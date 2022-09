Campionato italiano calcio amputati Grottaglie

Il 17 e 18 ottobre, sabato e domenica prossimi, a Grottaglie (Taranto), si svolgerà il girone di ritorno del campionato italiano calcio amputati di calcio a 5. L’iniziativa rientra nel programma paralimpico di “Grottaglie 2020 Città europea dello sport” ed è promossa da Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, in collaborazione con Cip Comitato Italiano Paralimpico, Aces Italia e Comune di Grottaglie. Nella gara, a porte chiuse a causa dell’emergenza Covid – ma visibile in diretta streaming – si confronteranno le formazioni Levante C Pegliese, Nuova Montelabbate, Vicenza Calcio e Asd Fabrizio Miccoli San Donato di Lecce. Gli incontri avranno luogo nel centro sportivo Azzurra, contrada Eredità 26 (Villa Castelli). Saranno presenti Sandrino Porru, presidente nazionale Fispes e vicepresidente vicario Cip nazionale e Giuseppe Pinto, presidente regionale Cip.

Ha dichiarato il professor Antonio Salonna, delegato regionale Fispes Puglia: “Ringrazio il sindaco Ciro D’Alò, l’assessore comunale allo sport Vincenzo Quaranta, l’amministrazione comunale di Grottaglie per aver scelto di ospitarci nel programma di Grottaglie 2020 Città europea dello sport. Questa occasione ci sta dando la possibilità di far vedere ciò che gli atleti disabili possono fare anche con un arto solo. Si tratta di atleti che praticano calcio a 5 amputati, che hanno avuto dei traumi ad una gamba o ad un braccio; partecipano al campionato italiano di calcio a 5 amputati. E’ uno sport attivo da circa due anni in Italia, sotto la guida della Fispes, con esperienze e riferimenti a livello europeo. Nonostante le restrizioni dovute al Covid 19, invitiamo a seguire l’evento in diretta streaming e sulle pagine social. E’ un momento di sport, ma anche di grande valore sociale. Credo sia importante che si mettano in atto queste iniziative sul territorio: molte persone vivono la disabilità come un limite, più in casa che fuori; lo sport migliora invece il senso della vita, promuove l’integrazione, fa gioire insieme agli altri”.

“L’amministrazione comunale di Grottaglie – ha dichiarato il sindaco Ciro D’Alò - punta fortemente sulla valorizzazione degli eventi paralimpici. Insieme alle associazioni, avviamo un gran lavoro che proseguirà fino a giugno 2021 per rimettere al centro lo sport, l’importanza sociale degli sport paralimpici, la cultura del superamento delle barriere e delle difficoltà, lo stare insieme e il senso della comunità. E’ un messaggio significativo che vogliamo portare avanti, in linea con il programma di Grottaglie 2020 Città europea dello sport; per questo evento, ringrazio la Fispes, il Cip e le società partecipanti, per il contributo organizzativo e il grande impegno”.

“Dopo il torneo nazionale di tennis in carrozzina, ospitare in questa fase di riavvio del cartellone di iniziative sportive il campionato nazionale di Calcio a 5 amputati è per noi un grande onore – ha commentato l’assessore allo sport Vincenzo Quaranta -; il nostro obiettivo principale è diffondere la cultura dello sport, in particolare quello paralimpico, che permette alle persone con disabilità di riprendere il proprio percorso di vita, trovando nuovi traguardi da tagliare. Grottaglie sta ospitando eventi di caratura nazionale ed internazionale. Per noi è motivo di orgoglio e di ulteriore impegno per portare avanti il progetto delineato nel dossier di Grottaglie 2020 Città europea dello sport”.

L’evento è visibile in diretta streaming sul canale Facebook della Nazionale Italiana Calcio Amputati e su https://www.salentotelevision.it/campionato-calcio-amputati-in-diretta-da-grottaglie/

Programma orario partite

Sabato 17 ottobre 2020

9:15 ASD Fabrizio Miccoli - ASD Nuova Montelabbate

10:45 APD Levante C Pegliese - ASD Vicenza Calcio Amputati

17:00 ASD Fabrizio Miccoli - APD Levante C Pegliese

18:30 ASD Vicenza Calcio Amputati - ASD Nuova Montelabbate

Domenica 18 ottobre 2020

8:15 APD Levante C Pegliese - ASD Nuova Montelabbate

9:30 ASD Vicenza Calcio Amputati - ASD Fabrizio Miccoli

10:35 Premiazioni



Classifica provvisoria

Vicenza Calcio Amputati: 9 punti

Nuova Montelabbate: 4 punti

Levante C Pegliese: 4 punti

Fabrizio Miccoli: 0 punti