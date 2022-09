Giuseppe Madia, "Cantiere Sellia Marina -edilizia scolastica- aggiornamenti"

SELLIA MARINA 22 LUG - La non conoscenza dei fatti porta a dubitare e a screditare il lavoro straordinario che questa Giunta Mauro, e quella precedente, ha svolto in tema di edilizia scolastica e di adeguamento del patrimonio comunale esistente.

Mi corre, dunque, l'obbligo informare i cittadini selliesi che il Piano/Programma Comunale sull'edilizia scolastica, effettuato ed in corso, in questi anni, e' stato fortemente portato avanti con molta lungimiranza, cosi' come in campagna elettorale era stato promesso, ed ha riguardato la quasi totalità degli edifici del capoluogo e delle frazioni.

I cantieri, quindi, sono aperti ed avanzano, altri se ne apriranno nei prossimi mesi migliorando sia gli edifici che le aree circostanti che saranno inseriti in veri e propri circuiti di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Per la sola edilizia scolastica abbiamo stimato in impatto economico di circa 12,5 Mln di EURO al termine del quale saranno interessati ben 8 plessi scolastici su dieci presenti.

Non ve dubbio che non si tratta di solo impatto economico ma i riflessi dal punto di vista sociale saranno innumerevoli e proiettati per le future generazioni.

Dicevo, quindi, del lavoro straordinario, incessante e concreto che ha visto la partecipazione e la condivisione dell'Istituto Comprensivo di Sellia Marina, degli Uffici Tecnici Comunale e dei tanti professionisti che hanno dato massimo impegno e contributo di idee.

L'amministrazione Comunale e' stato attenta ed accorta nell'intercettare tutte le "possibilità" e le risorse economiche messe a disposizione dalla Regione Calabria e dal MIUR.

Infine voglio sinteticamente precisare che essendo Opere Pubbliche Strategiche e di Interesse Sociale, l'attenzione degli organi preposti al controllo e verifiche sara' massima ed inflessibile nel rispetto delle Normative Nazionali e Regionali in tema di realizzazione di OO.PP.

Per meglio specificare il Piano/Programma Comunale.

-interventi completati -Elementare Sellia M. plesso A-

791.000,00 €.

-interventi in corso di esecuzione - Elem. Uria e Elem. Sellia M. plesso B-

1.564.849,46 €.

-interventi gia' finanziati con Decreto ed in corso di progettazione

4.590.393,71 €.

-progetti presentati al MIUR Scuole Infanzia Sellia M.

3.199.724,12 €.

-candidatura per Centro Polifunzionale per Famiglie MIUR

1.738.091,61 €.

-candidatura per aree gioco e messa in sicurezza scuole

700.000,00 €.







Il sottoscritto, gli Assessori Comunali e il Sindaco, comunque, restano a completa disposizione per delucidazioni e chiarimenti sul tema.

*Capogruppo in C.C. "Continuiamo Insieme Per Sellia Marina" e delegato ai LL.PP e Urbanistica

Giuseppe Madia *