Previsioni meteo. Carnevale sotto assedio: il ciclone Pulcinella sconvolge le celebrazioni

Un mix di pioggia, vento e neve accompagna i festeggiamenti in tutta Italia, trasformando la festa in una sfida meteorologica

In vista del Carnevale, un ospite inatteso si prepara a sconvolgere le celebrazioni in Italia: il ciclone "Pulcinella". Questo vortice ciclonico, destinato a provocare un radicale cambiamento meteorologico, segnerà il ritorno di pioggia, vento e neve sul territorio nazionale, interrompendo una lunga fase di stabilità atmosferica dovuta a un'area di alta pressione che ha dominato per settimane.

Situazione precedente e arrivo di pulcinella

La tranquillità climatica, frutto di un'insolita mitezza grazie a un'ostinata area di alta pressione, è giunta al termine. La discesa di un profondo vortice ciclonico dal Nord Europa introdurrà un'intensa perturbazione che, attraversando l'Italia, genererà il ciclone Pulcinella. Questo evento è previsto principalmente nel weekend, stravolgendo l'atmosfera di festa tipica del periodo di Carnevale.

Evoluzione delle condizioni meteorologiche

Già dal tardo pomeriggio di Giovedì 8, preludio di Venerdì 9, si avvertiranno i primi segnali di maltempo. Inizialmente, il Nordovest e l'area alpina e prealpina centro-orientale saranno le zone più colpite, per poi vedere il maltempo estendersi rapidamente verso il Nordest e le zone tirreniche del Centro. Con l'avvento di Sabato 10, il ciclone Pulcinella inizierà a formarsi, portando un progressivo peggioramento che interesserà gran parte dell'Italia, con particolare incidenza sul Centro-Nord.

Temperature e precipitazioni

Nonostante le avverse condizioni meteo, le temperature rimarranno pressoché invariate, grazie ai venti di Scirocco che, pur non portando frescura, eviteranno un calo termico significativo. Le piogge, insieme al rientro della neve sui rilievi a quote elevate, caratterizzeranno questo periodo, lasciando presagire un Carnevale bagnato e ventoso.

Prospettive per domenica e oltre

Domenica 11 vedrà un'ulteriore intensificazione di Pulcinella, mantenendo alta l'instabilità atmosferica su quasi tutto il territorio, ad eccezione di alcune zone del versante adriatico. I venti di Scirocco continueranno a soffiare, contribuendo a un clima più mite del solito per il periodo.

Commenti degli esperti

Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, sottolinea la peculiarità di questo Carnevale 2024, che, a partire dal Giovedì Grasso, si trasformerà in un periodo dominato da condizioni autunnali. Il ciclone Pulcinella, nome scelto per la sua coincidenza con le festività carnevalesche, promette di influenzare il clima fino al Martedì Grasso, portando pioggia e vento su tutta l'Italia.

Attese e raccomandazioni

In vista dell'arrivo di Pulcinella, si consiglia di godere delle ultime ore di sole e temperature gradevoli, che precederanno un netto peggioramento. Dalle deboli piogge previste a Nordovest nella serata di Giovedì, si passerà a condizioni decisamente più severe, con il weekend di Carnevale che vedrà il "Segreto di Pulcinella" rivelarsi in tutta la sua forza: un invito a non lasciarsi sorprendere, ma ad affrontare con prudenza e preparazione i capricci del tempo. (iLMeteo)

