Catanzaro. Acqua: interrotta erogazione idrica nella zona di Lido. Il dettaglio

CATANZARO 16 GEN - A causa della rottura riscontrata su un tratto della condotta di distribuzione idrica in località Giovino, è stata sospesa l'erogazione dell'acqua per consentire la riparazione.



Lo rende noto l'ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili, specificando che le zone interessate dal disagio sono quelle di Giovino, viale Crotone, via Sant'Elena, via Cagliari e Porto. Il ripristino del servizio é previsto nell'arco del pomeriggio.