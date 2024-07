Valorizzazione del patrimonio storico a Simeri Crichi: la rinascita culturale con Davide Zicchinella

SIMERI CRICHI - Nel pittoresco borgo di Simeri Crichi, sotto la guida determinata del sindaco Davide Zicchinella, si sta assistendo a una rinascita senza precedenti. La città, ricca di tesori storici, architettonici e archeologici, sta vivendo un periodo di fervida attività volta a valorizzare il proprio patrimonio e ad attrarre visitatori da ogni angolo del mondo.

Uno dei primi passi importanti è stato il completo restauro e la pulizia di tutti i siti di interesse, compresi gli affascinanti Sito Rupestre Grecìa e il suggestivo Convento Santa Maria Degli Angeli. Grazie alla straordinaria manutenzione delle strade di accesso, come nel caso delle Grotte di "San Bartolomeo da Simeri", questi luoghi sono ora resi accessibili a tutti i visitatori, che possono immergersi nella storia millenaria di questa affascinante comunità.

Ma le iniziative del sindaco Zicchinella non si fermano qui. Si è lavorato intensamente anche sul recupero del patrimonio storico, come nel caso del Castello Bizantino, che, seppur in rovina da tempo, è stato oggetto di studio e attenzione per preservarne almeno i resti. Nel Centro Storico di Simeri, l'area antistante la Collegiata è stata tirata a lucido, offrendo un'accoglienza degna di nota a chiunque varchi quella soglia.

Un punto chiave del progetto di rilancio turistico è l'accordo di collaborazione con l'Associazione Asperitas e la Proloco di Simeri Crichi per il progetto "Discovering Simeri Crichi". Grazie a un servizio navetta e guide finanziate dal comune, i turisti potranno esplorare i villaggi sulla costa a Simeri Mare e l'entroterra, scoprendo i tesori nascosti di questa terra millenaria.

E le novità non finiscono qui. Quest'anno, oltre ai già noti tesori di Simeri Borgo e alle vie del Centro Storico di Crichi Centro, i visitatori potranno ammirare la collezione di Giuseppe Chirico e visitare nuovamente l'Antiquarium. Eventi culturali, spettacoli e una ricca proposta enogastronomica locale completeranno l'offerta estiva, dimostrando l'impegno del sindaco Zicchinella nel rendere Simeri Crichi una meta imperdibile per i viaggiatori di tutto il mondo.

In sintesi, Simeri Crichi si prepara a un futuro luminoso, guidato da una visione lungimirante e dall'impegno costante del sindaco Davide Zicchinella. La città, con la sua storia millenaria e la sua bellezza senza tempo, si presenta al mondo con rinnovato splendore, pronta a essere scoperta e ammirata da tutti coloro che cercano autenticità, cultura e bellezza.