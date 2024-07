Soverato, Sindaco Daniele Vacca: Bandiera Blu, un trionfo del turismo sostenibile, i dettgali

Soverato ottiene la Bandiera Blu per l'ottavo anno consecutivo: un successo della Politica di Daniele Vacca

SOVERATO - 14 MAG. - La pittoresca città costiera di Soverato, guidata dal sindaco Daniele Vacca, ha nuovamente dimostrato di essere un gioiello del turismo italiano, ottenendo per l'ottavo anno consecutivo la prestigiosa Bandiera Blu assegnata dalla Fee Italia.

Questo riconoscimento è il risultato tangibile degli sforzi incessanti della squadra guidata dal Sindaco Vacca, che ha lavorato instancabilmente per preservare e valorizzare le risorse naturali di Soverato, mantenendo un alto standard di qualità delle acque e un impegno costante per la salvaguardia dell'ambiente.

La Bandiera Blu non è solo un simbolo di eccellenza ambientale, ma rappresenta anche un'impegnativa garanzia di servizi di qualità per i residenti e i numerosi turisti che scelgono Soverato come meta delle loro vacanze estive. Attraverso investimenti mirati e una visione lungimirante, la politica di Daniele Vacca ha contribuito a promuovere un'immagine positiva della città, attirando visitatori da tutto il mondo.

Il Sindaco Vacca ha commentato con orgoglio questo ennesimo successo, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e l'impegno costante delle istituzioni locali nel mantenere gli alti standard che contraddistinguono Soverato. Questo prestigioso riconoscimento rafforza il ruolo della città come destinazione turistica d'eccellenza e rappresenta un incoraggiamento a perseguire ulteriori miglioramenti nell'offerta turistica e nella qualità della vita per i residenti.

Con la Bandiera Blu sventolante sulle sue spiagge, Soverato continua a brillare come esempio di buona politica locale, dimostrando che la salvaguardia dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile possono andare di pari passo con la prosperità economica e il benessere della comunità.