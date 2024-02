Catanzaro: Blitz di Allegria - "Spiderman" Irrompe all'Ospedale Pugliese-Ciaccio

CATANZARO 29 DIC. - mattinata davvero speciale per i piccoli ospiti della Pediatria e della Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” che sono stati raggiunti, con grande sorpresa, da Spiderman.

Quest’anno l’Associazione “Niki Aprile Gatti” ha tentato di offrire un po’ di magia post-natalizia in degenza con grandi sacchi pieni di doni e un volontario (Giovanni De Mari) travestito da “Uomo-Ragno”. Ad accogliere il supereroe c’erano l’Avvocato Sebastian Ciancio, rappresentante dei dottorandi dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, e il personale sanitario dei Reparti.

“Siamo davvero felici – commentano i referenti dell’Associazione “Niki Aprile Gatti”– di aver potuto condividere questo momento con i pazienti della Pediatria e della Chirurgia Pediatrica e con i loro familiari. Davanti a Spiderman le bambine e i bambini hanno provato una grande emozione.

Molti di loro infatti sono fan di questo personaggio della fantasia che ci insegna a sognare un mondo migliore e ad aver forza soprattutto nei momenti più difficili da superare. Per noi i veri supereroi sono tutti coloro che quotidianamente combattono una battaglia per stare meglio, per stare bene e per tornare a casa il più presto.

È questo che auguriamo ai piccoli degenti e alle rispettive famiglie. La mattinata inoltre ci ha fornito l’occasione per ringraziare il personale medico e infermieristico dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e per augurare a tutti loro felici festività”.